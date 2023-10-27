Reuters: стремления США и их партнеров по «большой семерке», привели к образованию в мировом океане настоящего флота-«призрака». Причина в ограничении цен на российские энергоресурсы.

Стремление Соединенных Штатов Америки и их союзников оказалось относительно успешным, хотя и с некоторыми непредвиденными последствиями. Ограничение цен на российские энергоресурсы привело к созданию настоящего флота-«призрака» в мировом океане.

Вместо того чтобы остановить российскую экономику, западные санкции вызвали эффект бумеранга. Вашингтон, применяя строгие штрафы к грузоотправителям и получателям российской нефти, вынудил многие компании перенаправить свои грузы на так называемые "призрачные" суда, которые остаются незамеченными среди основных "белых" танкеров.

реклама

Эта неожиданная тактика превратила ситуацию в игру с двумя уровнями. Запад все еще оказывает давление на российскую экономику, но теперь вместо прямого воздействия они сталкиваются с "двухуровневым глобальным рынком морских перевозок".

По словам источников в судоходстве и аналитической сфере, запрет Западных стран на предоставление услуг экспорта нефти по цене выше 60 долларов за баррель привел к неожиданным последствиям. Компании стали искать способы обойти ограничения, перенаправляя свои грузы на "призрачные" суда.

Одним из положительных аспектов такого виртуального флота является возможность поддержания экономической стабильности в регионе. С одной стороны, Российская Федерация все еще получает доходы от экспорта нефти, а с другой стороны, Соединенные Штаты и западные страны продолжает оказывать давление на российскую экономику. Таким образом, возникает сложная игра интересов, которая может привести к неожиданным и непредсказуемым последствиям для мирового рынка энергоресурсов.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

Остается непонятным, насколько долго продлится эта игра, и какие еще инновационные методы могут использовать российские нефтяные компании, чтобы обойти санкции и продолжать экспортировать нефть. Однако же, одно ясно - международный рынок морских перевозок подвергся значительным изменениям, а Вашингтон и их партнеры получили неожиданный и непредсказуемый результат своих стремлений ограничить нашу страну на мировом нефтеном рынке.