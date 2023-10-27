Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Антироссийские санкции привели к формированию мирового флота-«призрака»
Reuters: стремления США и их партнеров по «большой семерке», привели к образованию в мировом океане настоящего флота-«призрака». Причина в ограничении цен на российские энергоресурсы.

реклама

Стремление Соединенных Штатов Америки и их союзников оказалось относительно успешным, хотя и с некоторыми непредвиденными последствиями. Ограничение цен на российские энергоресурсы привело к созданию настоящего флота-«призрака» в мировом океане.

Вместо того чтобы остановить российскую экономику, западные санкции вызвали эффект бумеранга. Вашингтон, применяя строгие штрафы к грузоотправителям и получателям российской нефти, вынудил многие компании перенаправить свои грузы на так называемые "призрачные" суда, которые остаются незамеченными среди основных "белых" танкеров.

реклама

Эта неожиданная тактика превратила ситуацию в игру с двумя уровнями. Запад все еще оказывает давление на российскую экономику, но теперь вместо прямого воздействия они сталкиваются с "двухуровневым глобальным рынком морских перевозок".

По словам источников в судоходстве и аналитической сфере, запрет Западных стран на предоставление услуг экспорта нефти по цене выше 60 долларов за баррель привел к неожиданным последствиям. Компании стали искать способы обойти ограничения, перенаправляя свои грузы на "призрачные" суда. 

Одним из положительных аспектов такого виртуального флота является возможность поддержания экономической стабильности в регионе. С одной стороны, Российская Федерация все еще получает доходы от экспорта нефти, а с другой стороны, Соединенные Штаты и западные страны продолжает оказывать давление на российскую экономику. Таким образом, возникает сложная игра интересов, которая может привести к неожиданным и непредсказуемым последствиям для мирового рынка энергоресурсов.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

Остается непонятным, насколько долго продлится эта игра, и какие еще инновационные методы могут использовать российские нефтяные компании, чтобы обойти санкции и продолжать экспортировать нефть. Однако же, одно ясно - международный рынок морских перевозок подвергся значительным изменениям, а Вашингтон и их партнеры получили неожиданный и непредсказуемый результат своих стремлений ограничить нашу страну на мировом нефтеном рынке.

#россия #новости #сша #экономика #нефть #экспорт #импорт #танкер #танкеры #флот-призрак
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Первый батальон состоящий из бывших бойцов ВСУ, скоро приступит к выполнению боевых задач для ВС РФ
Amazfit представила часы Edge с экраном 1.32"
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

в России создали супердешевый беспилотник, невидимый для систем РЭБ
8
Новый Ланцет, оснащенный головкой самонаведения и "сознанием", самостоятельно поразил САУ Dana
+
В РФ создали высокопрочный бетон, на 90% состоящий из стекольных отходов
10
MWM: Кинжал - асимметричный ответ России на внешние угрозы, который остановить абсолютно нечем
3
Опубликован список из 100+ смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку HyperOS вместо MIUI
+
SK hynix открыто выразила протест против вероятного объединения Western Digital и Kioxia
+
Китай продолжает наращивать своё доминирование в технологиях искусственного интеллекта
+
Oppo представила аппаратную функцию трассировки лучей на новом процессоре Snapdragon 8 Gen 3
3
Голуби могут решать задачи, которые кажутся сложными как для человека, так и для ИИ
+
Из-за нового процессора Galaxy S25 Ultra, Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 могут подорожать
+
В Сети появляются новые спутниковые снимки сектора Газа до и после бомбардировок израильскими ВВС
3
FPV-дрон поразил очередной танк Leopard 2, вызвав в нём возгорание боекомплекта
1
Apple может радикально обновить линейку наушников AirPods в 2024-2025 годах
+
Samsung Galaxy Watch 7 будут оснащены 4-нм процессором
+
Фото Nubia Z50 SE с прямоугольным модулем камеры появилось в сети
+
Известный трейдер предсказал дальнейшее движение курса BTC
+
Пределы роста - в 1973 году в MIT вычислили исчерпание ресурсов Земли между 2040 и 2050 годами
2
Анонсирована камера DJI Osmo Pocket 3 с новым сенсором и гибким экраном
+
Мошенники стали использовать тему конфликта в Израиле для разводов на деньги
+
Биткоин снова тестирует отметку в 35 000 долларов
+

Популярные статьи

ТОП-7 причин, почему Poco F5 – один из лучших смартфонов 2023 года
19
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Октябрь)
12
БТР "Намер" - Тяжелый бронетранспортер израильской армии весом 60 тонн
5
Очень короткое тестирование вентилятора ID-COOLING XF-12025-SD-K
7
"Бэтмобили" и "Моби Дики" гоночных трасс
1
Почему я не люблю отдых в Крыму
48
Об ударе ATACMS по Бердянску, последствиях и возможных контрмерах
3
Названы новые системы ПВО, сбившие за пять дней 24 украинских самолета
14
Обзор и тестирование корпуса APNX C1
12
Россия нацелит "Калибры" из Ладожского озера на военные объекты НАТО в Скандинавии
13

Сейчас обсуждают

Гвоздь
17:28
иди Труссикерыча поунижай, вон оно ползает
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в следующем году
Блейд
17:26
Блин обидно стало, раньше такие дискуссии были интересные, сейчас полтора человека каждый день общаются на сайте.
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в следующем году
FelsheR-BAN100913
17:24
Папе видней наступать или нет. Пока и так денацифицируются сверх плана.
Генерал-лейтенант Андрей Гурулев: российская армия готовится к масштабному наступлению в зоне СВО
Вассисуалий Лоханкин
17:21
И прайс в 3 косаря бачей?
Смартфоны Xiaomi переходят на операционную систему HyperOS
Гвоздь
17:18
Труссикёр, за новыми фейками ходил и за новой методичкой.
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в следующем году
Женя Фролов
17:14
согласно военной доктрине, этих угроз было бы достаточно, чтобы по украине шарахнуть из всех стволов. но этого не сделали, начали сво.
Боксер Александр Усик высказался об участии России на Олимпиаде «Париж-2024»
OgoGoLog
17:10
Ты куда всё время от разговора сбегаешь? Шеша, он тут. Лови его. "А что случилось?" Реальная экономика случилась. Это когда есть экономические институты, которые работают. Это не Украина, к которой т...
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в следующем году
Михаил Barash Андреев
17:05
Случилось необеспеченное потребительское кредитование и колоссальный рост внутреннего спроса. Всё же чёрным по белому написано. Только не надо сейчас писать "а вот у меня спрос не увеличился, я как ж...
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в следующем году
VRoman
17:05
Да, нефига мелочиться. Чтобы 600 Вт можно было передавать без перегрузки разъёмов
В РФ создали высокопрочный бетон, на 90% состоящий из стекольных отходов
VRoman
17:03
Можно, но 96 ядер в нём не будет.
В РФ создали высокопрочный бетон, на 90% состоящий из стекольных отходов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем