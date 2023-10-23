Ицхак Герцог: это официальные материалы «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещённая в РФ). Мы здесь имеем дело с «Аль-Каидой», ИГИЛ и с ХАМАС. У них при себе были инструкции о том, как создать химическое оружие

Заявление президента Израиля, Ицхака Герцога, о химическом оружии у ХАМАС, вызывает много вопросов и споров среди экспертов в разных странах мира. В одном из последних высказываний Герцог утверждал, что инструкции по созданию химического оружия были обнаружены в одежде боевика ХАМАС в Беэри, израильском Кибуце. Однако многие сомневаются в подлинности этой информации.

Ливанская пресса задаётся вопросом о том, каким образом инструкции могли оказаться у ХАМАС и если они действительно есть, то почему производство химического оружия не осуществлялось на контролируемой ими территории.

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Критики заявления Герцога также вспоминают схожую ситуацию с США и Ираком, когда пробирка с доказательствами ядерной программы была показана в ООН в качестве оправдания для военной операции. Возникает предположение о том, что израильские власти могут пытаться придать легитимность своим военным действиям в Газе.

В турецкой прессе также выражают сомнения в подлинности инструкции и указывают на противоречия в аргументах президента Герцога. Они задаются вопросом о том, почему разноцветная инструкция с символикой террористических организаций должна быть распечатана на цветном принтере и носима с собой рядовыми бойцами ХАМАС. Кроме того, они сомневаются в том, что боевик планировал производство химического оружия на территории Израиля.

Некоторые военные эксперты в Турции также назвали заявления Герцога провокацией и тоже считают, что они могут быть направлены на оправдание военных действий Израиля в Газе. Согласно им, подобные заявления могут служить предлогом для вмешательства во внутренние дела других стран и нарушение их суверенитета.

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Есть и те, кто поддерживает заявления Герцога и считает, что наличие инструкций по созданию химического оружия у боевиков ХАМАС является серьезной угрозой для безопасности Израиля. Они утверждают, что подобные оружейные системы могут привести к трагическим последствиям и вызвать массовые жертвы. По их мнению, Израиль имеет право действовать про активно и предотвращать использование химического оружия против своей страны даже если доказательства носят косвенный характер.