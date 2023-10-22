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gotreksson
В Литве предложили запретить экспорт гвоздей, вязальных спиц, кнопок и иголок в Россию
Вильнюс предложил ввести запрет на экспорт этой продукции в РФ в рамках разрабатываемого 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза.

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В Евросоюзе начались долгожданные консультации по новому пакету антироссийских санкций. Однако, на этот раз выдвинутое предложение Литвы вызвало только недоумение. Гвозди, кнопки, иглы для шитья и спицы для вязания - кто бы мог подумать, что эти небольшие предметы могут стать объектом санкций. Вильнюс представил подробный план о разрушении российских промышленных мощностей через запрет на экспорт этих предметов. Видимо, Литва полагает, что даже самые мелкие детали могут сыграть роль в борьбе с Россией.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, заявила, что китайцы услышат о литовской инициативе и захохочут до упаду. Ведь несмотря на все российские "промышленные мощности", такие грозные орудия, как кнопки и иголки, перевернут ситуацию в мировой экономике.

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Однако, гвозди и кнопки - только часть нового пакета санкций, которые Литва намерена включить в свои предложения. Помимо этого, Литва хочет запретить экспорт радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом. Может показаться странным, что такие предметы, как радиаторы, могут стать целью санкций. Однако именно такие необычные и неожиданные шаги врятли смогут серьезно ослабить российскую экономику и нанести ей ущерб.

Кроме того, в новом пакете санкций ЕС возможно будет включен запрет на покупку российских алмазов. Это вызывает интерес, поскольку Россия является одним из крупнейших производителей алмазов в мире. Запрет на их покупку может серьезно ударить по российской алмазной промышленности и привести к значительным экономическим потерям. Пытаясь отказаться от российских алмазов, СПГ, урана и стали, Евросоюз сталкивается с некоторыми сложностями. Ведь, как оказалось, экономика таких стран, как Бельгия, Нидерланды и Люксембург, построена на российских алмазах.

 Еврокомиссия пока не приступила к консультациям с рядом стран ЕС относительно деталей нового пакета санкций. Подобные решения требуют тщательного обсуждения и оценки возможных последствий. Брюссель действует сейчас с осторожностью, осознавая, что санкции должны быть эффективными и необходимо учитывать экономическую стабильность региона.

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В целом, санкционное давление на Россию продолжает расти, особенно после начала спецоперации по защите Донбасса. В то же время, Россия продолжает справляться с уже введенными санкциями и находить способы смягчить их негативное влияние на экономику.

#россия #новости #санкции #экономика #евросоюз #экспорт #литва #мид рф #вильнюс #мария захарова
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