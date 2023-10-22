Внутреннее ядро Земли оказалось мягче, чем предполагалось.

Строение внутреннего ядра Земли всегда было объектом интереса для ученого сообщества. С недавнего времени стало ясно, что внутреннее ядро нашей планеты, предположительно состоящее из железа, является гораздо менее жестким, чем нам раньше предполагали учёные. Все это благодаря гиперактивным атомам, которые внутри своей молекулярной структуры перемещаются свободнее, чем мы думали ранее.

Ученые провели серию экспериментов, чтобы воспроизвести условия, присущие внутри земного ядра, и наблюдать за поведением атомов железа в таких условиях. В результате исследования была создана программная симуляция, которая показала, что атомы внутреннего ядра могут двигаться вместе, меняя свои позиции, не нарушая структуру решетки. Такое специфическое явление, известное как "коллективное движение", делает внутреннее ядро более подвижным и менее жестким к силам сдвига.

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Это открытие проливает свет на одну из основных загадочных характеристик нашей планеты - генерацию магнитного поля. Ведь именно здесь, во внутреннем ядре, происходят процессы, создающие это поле. Теперь, когда ученые знают, что ядро может быть более подвижным, возможно, они смогут лучше понять, как именно генерируется магнитное поле нашей планеты.

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Это новое понимание динамических процессов и эволюции внутреннего ядра может иметь глубокое значение для нашего общего понимания о самой планете Земля. Научное сообщество сможет наконец-то приблизиться к разгадке ее тайны и понять, что находится в самом ее сердце. Это может помочь лучше понять состав планеты, ее поведение и даже влияние на нашу жизнь на поверхности Земле.