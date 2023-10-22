Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
EAPS: ядро планеты Земля очень пластично из-за гиперактивных атомов
Внутреннее ядро Земли оказалось мягче, чем предполагалось.

реклама

Строение внутреннего ядра Земли всегда было объектом интереса для ученого сообщества. С недавнего времени стало ясно, что внутреннее ядро нашей планеты, предположительно состоящее из железа, является гораздо менее жестким, чем нам раньше предполагали учёные. Все это благодаря гиперактивным атомам, которые внутри своей молекулярной структуры перемещаются свободнее, чем мы думали ранее.

Ученые провели серию экспериментов, чтобы воспроизвести условия, присущие внутри земного ядра, и наблюдать за поведением атомов железа в таких условиях. В результате исследования была создана программная симуляция, которая показала, что атомы внутреннего ядра могут двигаться вместе, меняя свои позиции, не нарушая структуру решетки. Такое специфическое явление, известное как "коллективное движение", делает внутреннее ядро более подвижным и менее жестким к силам сдвига.

реклама

Это открытие проливает свет на одну из основных загадочных характеристик нашей планеты - генерацию магнитного поля. Ведь именно здесь, во внутреннем ядре, происходят процессы, создающие это поле. Теперь, когда ученые знают, что ядро может быть более подвижным, возможно, они смогут лучше понять, как именно генерируется магнитное поле нашей планеты.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Это новое понимание динамических процессов и эволюции внутреннего ядра может иметь глубокое значение для нашего общего понимания о самой планете Земля. Научное сообщество сможет наконец-то приблизиться к разгадке ее тайны и понять, что находится в самом ее сердце. Это может помочь лучше понять состав планеты, ее поведение и даже влияние на нашу жизнь на поверхности Земле.

#новости #наука #земля #планета #эксперименты #учёные #ядро земли #планета земля #ядро планеты #земная кора
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Число заложников у "Хамаса" выросло до 212: ЦАХАЛ подтвердил ужасающую ситуацию
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В третьем квартале китайские производители чипов прибрали к рукам всё оборудование, которое оказалось ненужным
2
Wargaming рассказала о пожертвованиях из World of Tanks в адрес Украины
15
Tesla Cybertruck замечен на шоссе с десятками пулевых отверстий — в него стреляли из Томми-гана
2
Microsoft может отказаться от Windows 11 в пользу Windows 12, поскольку продажи ОС остановились
38
Обновленный Ланцет получил "сознание" и теперь способен сам выбирать потенциальные цели для атаки
2
США хранили под открытым небом детали для Abrams, Bradley, из-за чего причинен ущерб в $1,8 млрд
3
Ветераны ЧВК "Вагнер" рассказали об особом подразделении "Амбрелла"
+
Ryzen 7 7800X3D и GeForce RTX 4090 не смогли обеспечить 60 fps даже в 720p в Cities Skylines II
36
Рейтинг стран по стоимости интернета
10
Samsung сообщил, что финальная версия Android 14 для линейки Galaxy S23 уже совсем близко
1
Эксперты объяснили, почему криптовалюты растут и будут расти далее вплоть до бычьего цикла
1
В Counter-Strike 2 начали разбанивать игроков, заблокированных из-за AMD Anti-Lag+
+
Ураганы обрушатся на сушу в эти выходные в двух разных океанах
+
«Леопарды» в обороне - всё ли так плохо для немецких кошек
2
Характеристики всех заблокированных процессоров Intel Core 14-го поколения нашли в Сети
+
Топовая версия OPPO A2m 5G получит 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища
+
В Geekbench 6 могли протестировать Oppo Find X7 на Dimensity 9300
+
Кличко: проведение выборов на Украине приведет к развалу страны
2
Скейтборд из фильма "Назад в будущее" скоро может стать доступным для широкой публики
3
В Германии расценки на электроэнергию упали на рекордные на 46,2%
3

Популярные статьи

Почему полоса пропускания усилителей звука и акустики от 20 Гц до 20 кГц недопустимо мала
103
Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
50
Создаю свой дистрибутив Linux
43
Американские "чиповые" санкции против Пекина больше вредят Западу, чем Китаю
8
Турецкий эксперт: больница в Газе была поражена израильской авиабомбой Мark-84 созданной в США
19
Появление роботизированной САУ Коалиция-СВ создаст перелом в контрбатарейной борьбе на СВО
6
Коротко о проблемах Linux и реакции на них
17
Украина получила ракеты ATACMS: первые успехи и какое влияние окажут на ход боевых действий
4
Иранские ракеты хуситов предназначались для корабля ВМС США, а не для Израиля — западный эксперт
+
О причинах нападения на Израиль
16

Сейчас обсуждают

Виктор Байкин
13:08
У меня эта 11 попросту не стала скачиваться. Так как требования моего ПК не соответствуют данной винде. Хотя у меня комп на Рязане, видяха 5700. Оперативы 34 гига и так далее. У меня даже интернет каб...
Microsoft может отказаться от Windows 11 в пользу Windows 12, поскольку продажи ОС остановились
Дарья Подкопова
13:08
Оселедец хоть бы спрятал
Получен древний сигнал из далёкой галактики, дошедший за 8 млрд лет
Александр Дедок
13:04
скоро: новый роман Павлюка: Боевые укры против пришельцев. Читайте по подписке на минобороны Уркаины
Пресс-службу Министерства Обороны Украины возглавил писатель-фантаст
bey gada
13:00
Как раз войны развязывают богачи,у бедных нет денег на войну
Получен древний сигнал из далёкой галактики, дошедший за 8 млрд лет
Михаил Шацкий
12:53
Сделали много нового. Например, тонну сервисов по сливу контекста и подбору рекламы добавили. А как был Франкенштейн с модулями ещё с 95 винды, так и остался.
Microsoft может отказаться от Windows 11 в пользу Windows 12, поскольку продажи ОС остановились
John Doe
12:50
Что-то ты гипербализируешь тут. У 4к 65" плотность пикселей меньше, чем у FHD 27". Т.е. сидеть близко - бред. Не зря для ТВ есть рекомендованное расстояние просмотра.
Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
Михаил Шацкий
12:49
Вот в плане игр лучше сидеть на 10, чем переползать на 11. И с дровами беда, и разрабы всё ещё для 10 делают игры. 11 винда пока что слишком плохая
Microsoft может отказаться от Windows 11 в пользу Windows 12, поскольку продажи ОС остановились
Andrew Matys
12:49
Да. Но войну развязали не англосаксы.. Кому-то очень хочется сохранить контроль в соседних странах, чтобы все делалось с оглядкой на имперский центр. А если народ желает самостоятельно решать свою суд...
Получен древний сигнал из далёкой галактики, дошедший за 8 млрд лет
wld
12:48
Gentoo продакшн, привет Калька(Calculate linux), для дома то же. Ставится в три клика. Было бы желание искать. Так что полностью согласен с вами
Коротко о проблемах Linux и реакции на них
Михаил Шацкий
12:48
"С технической точки зрения Windows 11 является почти идеальной операционной системой, за исключением её высоких системных требований..." ...кучи багов, тонны сервисов по сливу данных и контекстной ре...
Microsoft может отказаться от Windows 11 в пользу Windows 12, поскольку продажи ОС остановились
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем