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gotreksson
Севморпуть станет круглогодичным на всем протяжении
Со следующего года навигация на всем протяжении Северного морского пути станет круглогодичной. Грузовые суда ледового класса смогут проходить в зимнее время и Восточный сектор.

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В следующем году навигация на Северном морском пути станет круглогодичной, открывая новые перспективы для торговли и транспортировки грузов. Планы также включают прокладку железнодорожных веток к российским портам Северного Ледовитого океана. 

Это революционное изменение в северном морском пути может стать настоящим прорывом для транспортной индустрии Российской Федерации. Маршрут через Северный морской путь значительно короче, чем традиционный маршрут через Индийский океан и Суэцкий канал. Это позволит сэкономить не только время, но и снизить расходы на транспортировку грузов.

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Однако, даже с современными технологиями, навигация по Севморпути всегда представляла определенные трудности из-за жестких погодных условий и необходимости использования ледоколов. Но начиная с 2024 года, навигация по маршруту станет возможной в любое время года, даже во Восточном секторе, который считается особенно сложным для плавания. Крупные компании, такие как «Норникель», уже проводят тестовые рейсы по восточной части Северного морского пути и планируют увеличить грузопоток до 2,4 млн тонн в 2024 году.

Для реализации этих планов компании инвестируют в развитие портовой инфраструктуры. К примеру, порт Дудинка в Красноярском крае уже получил вложения в размере 7 млрд рублей для увеличения пропускной способности. Кроме того, в строительстве двух новых портов – «Бухты Север» и «Порта Енисей» – участвуют крупные нефтяные компании, такие как «Роснефть» и «Северная звезда».

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Амбициозные планы России на будущее не ограничиваются только развитием портов и морского сообщения. Глава государства также озвучил перспективы соединения Севморпути с железнодорожными магистралями. Планируется строительство Северного широтного хода и Северо-Сибирской железной дороги. Это откроет новые возможности не только для морской, но и для железнодорожной транспортировки грузов.

#россия #новости #нефть #азия #роснефть #северный морской путь #бкхта север #норникель #порт енисей #северная звезда
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