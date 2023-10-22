Северная Корея пригрозила нанести удар по американскому атомному авианосцу USS Ronald Reagan, прибывшему в южнокорейский Пусан. Власти КНДР обвиняют США в провокации военного столкновения на Корейском полуострове.

Надежные источники сообщают, что Северная Корея снова подала громкий голос, угрожая потопить американский авианосец USS Ronald Reagan(CVN-76), если Соединенные Штаты не прекратят поставлять вооружение Южной Корее. Причиной этой угрозы являются совместные военные учения, проводимые Пентагоном, Южной Кореей и Японией для защиты от возможной ядерной атаки со стороны Корейской Народно-Демократической Республики.

Пусть это звучит как сюжет из блокбастера о международных интригах, но с каждым новым заявлением Северной Кореи ситуация становится все более напряженной.

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Соединенные Штаты, которые так долго высмеивали Пхеньян, могут столкнуться с неожиданными преградами. Ведь сейчас Вашингтон находится в намного худшем состоянии, чем во времена, когда американцы безусловно доминировали в мире.

Кроме того, Южная Корея также устает от безрассудного поведения США вблизи их территории. Постоянные учения и переброска ядерного вооружения на Корейский полуостров только усиливают напряжение. Это высшая точка конфликта, и КНДР готова отвечать на любые действия американских политиков и их союзников.

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Как выяснилось из источников Bloomberg, Северная Корея успешно проводила испытания ракет, которые, возможно, могут достичь материковой части Америки. А сейчас у них уже есть гиперзвуковые комплексы. Не удивительно, что их ужасающая мощь вызывает волнение не только в США, но и во всем мире.