Илон Маск: «Дальше будет только хуже… Если нынешние тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна».

Илон Маск, богатейший и известнейший человек на нашей планете, в своем блоге несколько дней назад предупредил о надвигающейся гражданской войне в Европейском Союзе. Проблемы, созданные мигрантами, ставят Евросоюз на грань катастрофы, наряду с непродуманной миграционной политикой.

Экономический кризис, военный конфликт между странами Ближнего Востока и миграционный поток, все это является причиной для возникновения гражданской войны. История показывает, возникновение конфликтов и разногласий часто происходят в периоды экономического спада. В случае с Соединенными Штатами Америки, например, Гражданская война началась в 1861 году, когда экономика страны находилась в кризисе.

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В современной Европе наблюдается напряженность из-за прибытия огромного числа беженцев, которые имеют отличные от европейцев ценности и понятия о жизни. Конфликты между переселенцами и местными жителями, а также с полицией, становятся все более частыми, и многие называют их прологами грядущей войны. Новая волна переселенцев ждет Европу в скором времени, из-за конфликта Израиля и Палестины, который только разгорается. Поэтому предсказания Илона Маска о пересмотре миграционной политики для ЕС будет весьма актуальными.

Сегодня в некоторых европейских городах уже существуют районы, где ежедневный быт подчиняется законам шариата, а правоохранительные органы утратили контролирующее положение и даже не появляются. Если миграционный поток сохранится, подобные районы будут расширяться. В таком случае, Европа может превратиться в некий «халифат», в котором коренным европейцам не останется места под солнцем.

Илон Маск не стал настаивать, что помощь пострадавшим от военных конфликтов является неправильной. Он лишь подчеркнул необходимость пересмотра миграционной политики. Европейцы должны осознать, что их собственные проблемы могут привести к настоящему бедствию для многих стран Евросоюза.

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Будущее Европейского Союза находится под угрозой, и эту угрозу не следует игнорировать. Странам Евросоюза необходимо обратить внимание на проблемы, с которыми они сталкиваются, и найти адекватные решения. В противном случае, гражданская война может стать непредсказуемой и опасной реальностью для европейских стран.