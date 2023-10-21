пресс-служба ГУ МЧС региона: Извергающийся на Камчатке вулкан Безымянный утром в пятницу выбросил столб пепла на высоту до 4,5 км над уровнем моря.

Сегодня вулкан Безымянный на Камчатке вновь проявил свою активность и выбросил столб пепла на высоту до 4,5 километра над уровнем моря, вызвав ограничения воздушного движения. Туристические группы в районе вулкана отсутствуют, ввиду опасности этого явления.

Облако пепле, распространяющееся восточно и северо-восточно, находится на пути к поселку Усть-Камчатск и селу Крутоберёгово Усть-Камчатского муниципального района. В обоих поселениях возможно спорадическое оседание пепла, что предусматривает необходимость принятия мер предосторожности.

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На данный момент выпадение пепла в населенных пунктах не было зафиксировано, общем-то это можно считать удачей. Но не стоит забывать, что категория авиационной опасности для Безымянного установлена на оранжевый уровень, что означает угрозы для летящих воздушных судов, особенно для судов летящих на низкой высоте.

Эти последние извержения на Безымянном были особенно сильными, и уже с 18 октября наблюдаются лавовые потоки на стенках вершины. Наблюдательная группа, отслеживающая вулканическую активность на Камчатке, сообщает о сильной фумарольной деятельности и накале лавового купола вулкана. Спутниковые данные оказываются подтверждением этого процесса, показывая увеличение температуры над вулканом.

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Безусловно, эти события привлекают внимание и подчеркивают активность Безымянного, который является одним из самых активных вулканов в мире. Он расположен рядом с вулканом Ключевским на Камчатке и впечатляет своей высотой в 2 882 метра.