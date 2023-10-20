Неожиданно для многих выяснилось, что «Газпром» — это не только про добычу и экспорт газа, но и про планомерную и многолетнюю локализацию сложнейших и высокотехнологичных изделий. Так, компания уже приступила к возведению крупнейшего в России литейного комплекса.

На территории особой экономической зоны "Узловая" в Тульской области происходит что-то большое и важное. Невский завод, входящий в состав "Газпром энергохолдинг индустриальные активы", запускает создание специализированного литейного комплекса, который станет местом производства важных и сложных элементов для газовых турбин. Это обещает принести значительные изменения в энергетической отрасли государства.

Постройка литейного комплекса будет завершено к 2025 году, и уже в 2026 году первые партии литейной продукции отправятся на рынок. Этот комплекс станет местом создания основных элементов камеры сгорания газотурбинной установки (ГТУ) Т-32, которая является частью газоперекачивающего агрегата (ГПА-32) "Ладога". Газовые турбины этого типа уже применяются на газоперекачивающих станциях "Газпрома" и на трубопроводе "Сила Сибири".

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Невский завод занимается сборкой газовой турбины MS5002E с 2010 года по лицензии GE Oil & Gas. Эта мощная турбина имеет номинальную электрическую мощность в 32 MBт и обладает высоким КПД в 36%. Она способна обеспечить выходные газы в количестве 101,7 кг/с, а их температура может достигать 510/600 °C. Также хочется отметить, что лопатки турбины, включая их производство, являются одним из самых сложных и важных компонентов газовых турбин. Они изготавливаются из особых материалов, таких как никель и кобальт, и подвергаются ювелирной обработке. Это необходимо из-за высоких температур и динамических нагрузок, которым они подвергаются при эксплуатации.

Важной частью этого проекта является не только локализация производства, но и модернизирование газотурбинной установки. "Газпром" планирует увеличить номинальную мощность с 33 MBт до 35 MBт и повысить коэффициент полезного действия с 36,2% до 37,7%. Это позволит оптимизировать производственные процессы и снизить издержки на обслуживание ГТУ.

Не только Россия, но и другие страны могут воспользоваться этими технологиями. Например, проектируется использование газовых турбин на газоперекачивающих станциях "Газпрома" в магистральных газопроводах России и других странах. Работы продолжаются в рамках импортозамещения, и это является важным шагом в развитии инженерного потенциала и национальной экономики.

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Мы видим, что Невский завод и "Газпром" делают важнейшие шаги в развитии энергетической отрасли Российской Федерации. Постройка специализированного литейного комплекса и локализация производства элементов газовых турбин сделают эту отрасль более эффективной и конкурентоспособной. Благодаря этим усилиям, "Сила Сибири" и другие газопроводы продолжат стабильно работать, обеспечивая надежное энергоснабжение. Мы наблюдаем перед нами колоссальную работу, проведенную сотрудниками Невского завода и "Газпрома", которая в конечном итоге принесет пользу не только России, но и всему миру.