Четвёртый серийный атомный ледокол "Чукотка", строящийся на Балтийском судостроительном заводе, в ближайшее время получит первую часть силовой установки.

Строительство четвертого серийного атомного ледокола "Чукотка" в настоящее время находится на стадии завершения - реакторная установка, которая является главной энергетической системой ледокола, будет доставлена на Балтийский судостроительный завод в самое ближайшее время.

Создание установки осуществляется предприятием ПАО "ЗиО-Подольск", которое входит в состав машиностроительного дивизиона государственной корпорации "Росатом" холдинга "Атомэнергомаш". Они уже доставили первый реактор "РИТМ-200" заказчику, и тот отправился на место установки в корпус ледокола на Балтийский судостроительный завод. При этом второй реактор находится на заключительной стадии сборки и к концу года планируют его отгрузить в Санкт-Петербург.

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Основной особенностью реакторной установки "РИТМ-200" является её компактность и бюджетность, а также энергоэффективная интегральная компоновка. Благодаря этим преимуществам, ледокол сможет работать как на глубоководье, так и в любых реках. Исходя из этого, не потребуется иных типов ледоколов. Это значительно повысит эффективность и производительность корабля.

Серийное судно-атомоход "Чукотка" является четвертым в серии проекта "22220" типа "Арктика". В его создании используются новые технические решения, которые были протестированы на первом ледоколе этой серии. Сдать ледокол заказчику планируется в 2026 году.

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Ледоколы проекта "22220" предназначены для работы на Северном морском пути и могут успешно плавать как на глубине, так и на мелководье. Это означает, что они могут входить в русла северных рек, что является их очень важным преимуществом. На сегодняшний день, три ледокола данной серии уже работают на Северном морском пути и успешно выполняют свои задачи: это ведущий ледокол "Арктика" и первый, и второй серийные "Сибирь" и "Урал". Планируется построить еще семь ледоколов проекта "22220", что подтверждает их потенциал и значимость на арктическом побережье.