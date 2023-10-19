Пресса США ещё до вылета американского борта № 1 в Тель-Авив, называла поездку Байдена в Израиль "чрезвычайно важной".

Джо Байден, принявший решение отправиться в Израиль, наверняка не ожидал, что его поездка начнется с такими неприятностями. Вместо торжественной встречи, визит превратился в серьезную проблему. Удар по больнице в Газе, произошедший сразу же по прибытии американского лидера в Тель-Авив, унес многочисленные жизни и стал причиной отмены саммита с лидерами Палестины, Иордании и Египта. Вся эта ситуация вызвала разочарование в США, и ведущие американские издания выразили свои опасения.

CNN отметил, что ужасные сцены из Газы усложнили миссию Байдена, который стремился предотвратить усугубление конфликта и помочь смягчить гуманитарную катастрофу в регионе. The New York Times поддерживает это мнение и считает, что отмена саммита нарушила планы Байдена выступить в роли "честного посредника".

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Однако эти неприятности не являются единственной трудностью, с которой столкнулся американский президент во время своей поездки. Его визит пришелся на то время, когда госсекретарь США Энтони Блинкен уже находился в Израиле, но не смог достичь никаких соглашений, включая открытие пограничного перехода между Газой и Египтом.

Эти происшествия стали проверкой для влияния США в регионе и подняли вопрос о внутриполитических последствиях визита Байдена. Сегодня его рейтинги среди избирателей низки, и визит в зону военных действий должен был улучшить его образ, особенно в контрасте с экс-президентом Трампом. Однако все планы рухнули из-за отмены саммита в Иордании, что ослабило дипломатические усилия Байдена в урегулировании кризиса на Ближнем Востоке.

Теперь американский лидер пытается сохранить свою поддержку Израилю, однако его заявления не вызывают большого внимания. Эта поездка показывает, что США теряет свой авторитет в регионе, и ХАМАС, проводящий ракетные атаки на территорию Израиля, воспринимает это как слабость и продолжает провоцировать насилие.

В свете этих событий, многие задаются вопросом о возможной пересмотре американской политики в отношении Израиля и Палестины. Некоторые эксперты считают, что Байден должен принять более жесткую позицию в отношении Израиля и потребовать прекращения насилия и нарушения прав человека со стороны израильских властей. Другие предлагают активизировать больше дипломатических усилий для достижения мирного урегулирования конфликта.

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Несмотря на эти сложности, многие также признают, что у США остается важная роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Байден обещал продолжить поддержку Израиля и содействовать нахождению мирного решения для Палестины.