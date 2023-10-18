Сергей Шойгу: оборонка получила право использовать все резервы для выпуска артиллерии.

Официально объявлено, что российское руководство дало зелёный свет оборонно-промышленному комплексу на использование всех доступных ресурсов с целью увеличения производительности машин артиллерии, а также снарядов. Эту новость озвучил глава Минобороны России Сергей Шойгу на переговорах, посвящённым темам поставок и успехам дальнейшего развития ствольной артиллерии и РСЗО (реактивные системы залпового огня).

Сергей Шойгу также отметил, что власти дали оборонной промышленности полное право воспользоваться всеми имеющимися ресурсами, включая мобилизационные возможности государства. Такими мерами правительство стремится увеличить и ускорить процесс производительности оборонного комплекса и усилить возможности нашей страны.

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Затем Сергей Кужугетович напомнил, что Министерство Обороны уже облегчило процедуру подписания контрактов и уменьшило объём и время испытаний, при этом снизив требования к выбору комплектующих при условии, что качество финальной продукции будет сохранено. Следует подчеркнуть, что эти изменения помогут ускорить производство и доставку вооружений в войска в зону специальной военной операции.

Министр обороны так же заявил, что в условиях сложившейся ситуации необходимо быстро обновлять запасы вооружений. Способность оборонного сектора нарастить производство и сократить сроки поставок непосредственно влияет на эффективность обороноспособности нашего государства.

Как уже сообщалось, в августе этого года на конференции по международной безопасности, которая состоялась в Москве, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о кратном увеличении производительности ракетно-артиллерийского вооружения, бронетехники и беспилотников в Российской Федерации. Это свидетельствует о стремлении страны стать лидером в области военной техники и повысить свою безопасность.

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Таким образом, новое разрешение Госдумы на применение всех резервов для наращивания производства артиллерии и дополнительные улучшения в процессе заключения контрактов и испытаний демонстрируют решительность Российской Федерации развивать свои оборонные возможности и гарантировать безопасность страны.