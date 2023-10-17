Эти сложные органические вещества видоизменяются с каждым ударом по поверхности объекта

Церера, самая большая карликовая планета между Марсом и Юпитером, привлекла внимание ученых из-за удивительных открытий. Космический аппарат NASA Dawn обнаружил сложные органические вещества на Церере, что намекает на возможность существования жизни на этой маленькой планете.

Интересно, как эти алифатические органические вещества попали на Цереру. Некоторые ученые предполагают, что их доставил астероид или иное звёздное тело, а другие полагают, что они образовались на самой Церере под воздействием солоноватой воды. Но в любом случае, эти органические вещества подвергались огромному количеству внешнего воздействия (ударов), что оставило следы на поверхности объектов.

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Недавнее исследование, проведенное учеными в Лаборатории прикладной физики Джонса Хопкинса, добавляет новые данные о том, как внешнее воздействие влияет на эти органики. Исследователи провели ряд тестовых исследований, имитирующие характеристики ударов, характерные для планеты. Их результаты показали, что органические вещества не разлагаются, а частично видоизменяются под воздействием ударов. Это означает, что органические вещества могут долго сохраняться на Церере, несмотря на внешние воздействия.

Однако откуда появились эти органические вещества - всё ещё остается загадкой. Ученые полагают, что они могли быть синтезированы или изменены гидротермальной активностью и радиацией на Церере. Чтобы узнать больше о происхождении этих органик, необходимо провести дополнительные лабораторные тесты с различными типами органических веществ и видами внешнего воздействия.

Кроме того, ученые обсуждают возможность космического карлика обеспечить обитание простейших организмов. Найденные на Церере являются простыми веществами и не содержат нужных элементов для создания простейших, таких как азот и кислород. Однако ученые не исключают наличие других типов органических веществ на Церере и возможность их нахождения в глубоких слоях поверхности, где среда может быть более благоприятной.

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Церера представляет огромный интерес, и учёные надеются, что последующее изучение позволит расширить наши знания о происхождении органических веществ и возможности существования жизни на этой маленькой планете.