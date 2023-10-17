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gotreksson
Палестинская ракета Qassam - дешево и сердито по-ближневосточному
Боевые ракеты стоят целое состояние, все мы об этом знаем. Но что, если я расскажу вам о ракетах, которые стоят копейки по сравнению с американскими аналогами. Qassam ракеты, которые стали настоящей головной болью для израильской армии.

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Qassam ракеты, созданные группировкой "Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама" Хамаса, сразу же вызвали интерес и абсолютное осуждение международного сообщества. Изначально разработанные в 2001 году, эти ракеты совершили настоящий прорыв в области "конфликтных технологий". Однако их точность и эффективность вызывают еще больше вопросов.

Основная черта Qassam ракет заключается в том, что они не могут быть нацелены на конкретные военные объекты ввиду их кустарного производства и создания из подручных материалов. Их дизайн прост и незамысловат, что делает их неспособными провести точные атаки на указанные цели. Некоторые критики утверждают, что это делает эти ракеты бесполезными и опасными именно для палестинской армии, а не для их аппонентов

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Существуют несколько моделей Qassam ракет, каждая из которых обладает своими уникальными характеристиками. Однако основной недостаток у всех моделей - это их низкая точность и отсутствие надежности. Именно поэтому Qassam ракеты не могут быть использованы для атаки на конкретные объекты.

Вес каждой ракеты варьируется от 35 до 50 кг, а их размеры достаточно компактны - длина от 180 до 230 см, диаметр 11,5 см. Точная весовая нагрузка зависит от поколения Qassam ракет.

Несмотря на то, что израильская пресса часто называет все палестинские ракеты "Qassam'ами", это не совсем верно. Существуют и другие типы ракет, такие как ракеты Al Quds, которые производятся Палестинским исламским джихадом.

Стоит отметить, что международные организации по правам человека осудили использование Qassam ракет против мирных объектов, рассматривая это как военное преступление и нарушение международного права.

И наконец, приходим к самому интересному - стоимость производства каждой ракеты Qassam. Данные за 2008-2009 годы говорят о том, что цена материалов для изготовления одной ракеты может достигать 800 долларов или 500 евро. Это кажется довольно низкой суммой по сравнению с теми сотнями тысяч долларов, которые американские ракеты могут стоить.

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В конце концов, одно из самых ярких заявлений о Qassam ракетах принадлежит палестинскому президенту Махмуду Аббасу. В 2012 году он заявил, что нет оправдания для ракетных атак, потому что они не приближают мир. Это показывает, что использование такого типа вооружения в конфликте - сложная и многогранная проблема.

#технологии #израиль #палестина #хамас #ракета #палестино-израильский конфликт #израиль и хамас #израиль и сектор газа #al quds #qassam
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