РБК: Спрос на официально ввезенные в Россию видеоигры упал в четыре раза при выросшей на 75% цене. Участники рынка винят в этом контрафакт на маркетплейсах.

Интерес к официально ввезенным видеоиграм в Российской Федерации снизился сильно, и это неудивительно, учитывая их высокую цену и уход большей части покупателей от физических носителей к цифровым. За первые полгода 2023 года покупка таких игр на физических носителях сократились в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив всего 134 тыс. штук. Это неприятная новость для "Русской ассоциации дистрибьютеров и импортеров видеоигр", которая объединяет основных поставщиков и продавцов видеоигр в стране.

Один из главных факторов, которые повлияли на снижение спроса, это рост цен на игры. За год цена одной игры на физическом носителе выросла на 74%, достигнув отметки в 6,5 тыс. рублей. Это значительное удорожание по сравнению с предыдущими годами, когда цены растут гораздо медленнее.

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Издержки связаны не только с самими играми, но и с курсом доллара и евро, так как основная часть игр производится в Евросоюзе и Соединенных Штатах Америки. Это означает, что стоимость видеоигр зависит от финансового положения страны, что может сильно сказаться на спросе.

Кроме того, рост популярности контрафакта на маркетплейсах также повлиял на падение продаж. Многие потенциальные покупатели предпочитают приобретать игры у серых продавцов, чьи цены гораздо ниже, чем официальные. Это позволяет им сэкономить финансовые средства, но влечет за собой дополнительные риски качества продукта и легитимности продукта.

Однако, хотя официальный ретейл страдает от снижения реализации, онлайн-площадки, такие как "Озон" и "валдберис", сообщают о росте спроса на игры на физических носителях. Они утверждают, что активно борются с контрафактом и предоставляют дополнительные инструменты верификации продукции.

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В целом, рынок видеоигр в нашей стране стал более сложным для официальных поставщиков и посредников. Чтобы повысить спрос, им необходимо рассмотреть варианты снижения стоимости продукции и улучшения качества продукта для конечного пользователя. Также важно активизировать действия по борьбе с контрафактом и обеспечить прозрачность и безопасность покупок для потребителей.