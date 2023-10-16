Феликс Оганесян для news.rаmbler.ru: «Abrams я бы грубо назвал испорченным Leopard. Всё, что должно было быть в американском танке изначально, просто не попало в рамки бюджетных ассигнований. И потом при модернизации его доводили до уровня Leopard»

Боевые машины - воплощение силы и совершенства военного искусства. И как всегда, каждая страна стремится создать танк, который превосходит все остальные.

В своем исследовании, сотрудник Музея Отечественной военной истории, Феликс Оганесян, решил сравнить самые популярные иностранные танки, с которыми лично имел дело. Он выделил три основных критерия: огневую мощь, защищенность и подвижность.

реклама

Один из самых известных танков - "Леопард". Этот немецкий танк был создан в 1965 году и быстро завоевал популярность не только в Германии, но и во многих других странах. Однако его бронезащита не является сильной стороной - лишь 70 мм толщины в лобовой части, 42 мм по бокам и 122 мм на башне. Но благодаря постоянным модификациям, "Леопард 2" появился на свет. Его последняя модификация, 2А7+, имеет улучшенную противоминную защиту и добавленные современные снаряды. Однако, наиболее интересным аспектом этого танка является панорамный прицел командира, позволяющий командиру помогать бойцу-наводчику при необходимости.

Еще одним претендентом на звание лучшего танка является "Леклерк", основной боевой танк Франции. Он появился на вооружении в 1992 году и отличается сверхсовременной многослойной броней, которая делает его защищенным от огня вдвое лучше, чем у других западных танков. Но это не единственное преимущество "Леклерка". Благодаря современной электронике, этот танк имеет современный контроль за силовой установкой, систему управления огнем и превосходное оружие. Кроме того, у "Леклерка" есть речевой информатор, который сообщает обо всех неполадках и тактической обстановке на поле боя.

Но что насчет американского "Абрамса". Этот танк находится на вооружении с 1981 года и имеет эффективные противотанковые боеприпасы, удобные приборы наблюдения и простоту в обслуживании. Однако его слабая бронезащита в районе моторно-трансмиссионного и боевого отделения делает его менее привлекательным для Феликса Оганесяна.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В конечном счете, каждый танк имеет свои преимущества и недостатки. И личные предпочтения могут играть огромную роль в выборе лучшего танка. Возможно, зачастую идеального танка не существует, но это не мешает военным стран постоянно совершенствовать свои боевые машины, чтобы быть лучшими. Именно этот стремление к совершенству и делает танки такими уникальными и важными для каждой армии.