Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев«Мы в Калининграде строим завод, с Москвой договорились – спасибо Сергею Семеновичу [Собянину] – о создании аналогичного завода».

Новости о сотрудничестве властей Москвы, ПАО «КамАЗ» и ГК «Росатом» в области электромобилестроения недавно переполнили СМИ. Соглашение, заключенное между этими компаниями, предусматривает строительство площадки по изготовлению литие-ионных батарей для электротранспорта в Новой Москве (Красная Пахра), с общими инвестициями в размере 51 миллиарда рублей. Планируется, что площадка достигнет своей проектной мощности уже к 2025-2026 годам и станет крупнейшим в Российской Федерации по производству литий-ионных аккумуляторов.

Одним из ключевых аспектов соглашения является то, что новый завод будет специализироваться на изготовлении модулей, тяговых батарей и стационарных систем накопления. Такие аккумуляторы широко используются в личных автомобилях и электробусах, которые все больше пользуются популярностью в России. Завод планирует ежегодно выпускать до 50 тысяч литий-ионных аккумуляторов и дать работу почти 1000 гражданам.

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Согласно договору, до 2030 года новый завод поставит 150 тысяч тяговых батарей для автомобилей компании "Москвич" и более 5 тысяч для "Мосгортранса". ООО "Рэнера", дочерняя компания АО "ТВЭЛ", будет ответственна за оснащение предприятия инновационным оборудованием и организацию производственного процесса, а ПАО "КамАЗ" поможет в внедрении и установке продукции на транспортные средства.

Следует также отметить, что электромобильная промышленность ожидает еще один значимый шаг вперед в Российской Федарации. Калининградская область строит первый завод полного цикла по производству литий-ионных аккумуляторов, который начнет функционировать в 2025 году. Благодаря этим двум заводам Россия сможет оснащать аккумуляторами до 220 тысяч электромобилей в год к 2031 году.

Данные аккумуляторы играют важную роль в электротранспорте и их спрос растет с каждым годом. Россия является одним из лидеров в мире по залежам лития, который является основным компонентом этих аккумуляторов. Сегодня Россия зависит от импорта лития из Южной Америки, но российские власти и компании все больше обращают внимание на месторождения лития на территории страны. Например, совместное предприятие «Росатома» и «Норникеля» планирует добывать до 50 тысяч тонн карбоната лития в год на Колмозерском месторождении (Мурманская область). Это может обеспечить независимость от импорта и дать возможность российским предприятиям поддерживать производство аккумуляторов на нужном уровне.

Также важно, что в России в данный момент существует недостаток в производстве литий-ионных аккумуляторов для удовлетворения растущего спроса. Несмотря на несколько предприятий в стране, выпускающих такие аккумуляторы, их производительность пока не может удовлетворить потребности рынка. Следовательно, строительство новых заводов по производству аккумуляторов в Москве и Калининградской области будет значимым шагом в развитии электромобильной промышленности в России.

Это сотрудничество также может способствовать экологической устойчивости и снижению выбросов вредных веществ в атмосферу. Электромобили считаются более экологически чистыми, так как они не выбрасывают токсичные газы и вредные вещества при работе, в отличие от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Кроме того, данное сотрудничество между властями, ПАО «КамАЗ» и ГК «Росатом» может способствовать развитию технологий и инжиниринговых решений в области электромобилестроения. Такие проекты требуют инновационных решений и современного оборудования, а также квалифицированных специалистов. Совместная работа компаний и властей поможет создать благоприятные условия для развития и внедрения новых технологий в России.

Помимо этого, строительство новых заводов по производству аккумуляторов может стимулировать рост отечественного рынка электротранспорта. Российские компании и государственные власти, видя потенциал данного сектора, могут больше внимания уделять поддержке развития электромобильного рынка. Более доступные и энергоэффективные автомобили станут более привлекательными для потребителей, что в свою очередь способствует развитию экологически чистого транспорта и снижению загрязнения окружающей среды.

Однако, необходимо помнить, что создание новых заводов по производству аккумуляторов является лишь одним из шагов на пути к развитию электромобильной промышленности в России. Для успешного развития этого сектора необходимы комплексные подходы, которые должны включать в себя не только производство, но и развитие инфраструктуры, поддержку со стороны государства, стимулирование спроса и образование населения о преимуществах электромобилей.

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В целом, сотрудничество между властями Москвы, ПАО «КамАЗ» и ГК «Росатом» в области электромобилестроения открывает новые перспективы для развития отечественного рынка электротранспорта. Строительство новых заводов по производству аккумуляторов сможет удовлетворить растущий спрос на электромобили и способствовать экологической устойчивости. Однако, для полноценного развития данного сектора необходимо продолжать работу над созданием благоприятных условий для электромобильной промышленности в целом.