Military Watch: российские ПТРК "Корнет" эффективно справляются с западными танками.

Некогда малоизвестное воинское звание, "корнет", стало именем собственным для российского противотанкового ракетного комплекса. Но не подумайте, что он уступает своим конкурентам, напротив, "Корнет" демонстрирует впечатляющие характеристики и считается одним из лучших в своем классе. За годы своего существования он неоднократно совершенствовался, и сегодня на вооружении армии поставлена самая совершенная модифика, которая уверенно занимает лидирующие позиции по ряду показателей.

Одной из главныхобенностей ПТРК "Корнет" является его универсальность. Эта система огневой поддержки может использоваться как с земли, так и с бронированной техники. Если предшественники оборудовались ракетами с проводной системой управления, то "Корнет" оснащен лазерным управлением, что значительно расширяет его возможности. Более того, в создании модификации "Корнет-Д" удалось достичь невероятного – данный комплекс способен поражать в воздухе цели на расстоянии до 10 км и на высоте до 9 км. Впервые оператор ПТРК выполняет функцию бойца ПВО, а ракеты позволяют наносить удары по вертолетам и некоторым самолетам. "Корнет" удивляет своей всесторонностью.

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Путь развития рождающегося в Туле комплекса начался с танкового комплекса "Рефлекс", в который были внесены значительные изменения. Однако его основные преимущества и основные схемы компоновки были сохранены. Задачей комплекса является нанесение поражений бронированной технике и танкам, включая технику, оснащенную динамической защитой. Важным достижением в развитии "Корнета" стала система захвата и ведения цели, позволяющая использовать на практике концепцию "выстрелил и забыл". Это позволяет оператору быстро переключаться между целями и наносить эффективные удары.

Удивительной способностью "Корнета" является его способность преодолевать системы активной защиты. Поскольку существует возможность выпустить две ракеты с минимальной временной задержкой, ПТРК быстрее, чем системы активной защиты, переключается на новую угрозу. Комплекс способен победить даже самые современные системы защиты. Система управления ракетами приближается по принципу к авиационной, что дает множество преимуществ. Цель подсвечивается мощным лазерным лучом, а отраженный луч улавливается фотоприемником и корректируется системой наведения. Оператору не нужно ручно корректировать траекторию полета ракеты, что существенно повышает ее точность.

Весь комплекс состоит из двух частей: пусковой установки и управляемой ракеты. Пусковая установка закрепляется на треноге и оснащается прицелом, дальномером и автоматом наведения целей. Замечательно, что прицел имеет возможность работать как в оптическом, так и в инфракрасном режимах, что делает его универсальным для различных условий боя. Управление пусковой установкой можно осуществлять дистанционно, а установка тепловизора позволяет оператору получить дополнительные преимущества.

"Корнет" – это превосходное оружие, которое справляется с уничтожением как наземных, так и воздушных и надводных целей. Особенно интересно, что на базе этой системы разработан боевой модуль «Кливер» для установки на бронетехнику, такую как БМП-2М, БМП-3 и бронеавтомобили Тигр. Установка не занимает много места и ее можно использовать в различных условиях боя. Пусковая установка без ракеты весит всего 25 кг, что позволяет легко установить ее на бронетехнику.

Одным из самых значимых моментов использования ПТРК "Корнет-Э" была Вторая ливанская война в 2006 году. Группировка "Хезболла" получила эти комплексы из Сирии и успешно использовала их в реальных боевых действиях. Израильская армия официально заявила о повреждении 46 танков "Меркава", но неофициальные источники сообщают о гораздо более серьезных потерях - 164 подбитых танка. Причем, по данным израильских военных, в 47% случаев танковая броня повреждалась кумулятивной струей, а также другие виды бронетехники получили серьезные повреждения. В этом конфликте погибло 30 танкистов.

Комплекс "Корнет-Э" также стал главным источником дипломатического конфликта между Россией и Израилем. В 2011 году боевики ХАМАС обстреляли школьный автобус, используя российские ПТРК. Это привело к возникновению острой напряженности между двумя странами и созданию дипломатического скандала. Также "Корнет-Э" был замечен использованным силами Свободной армии Сирии.

Не только в Ливане, но и в Ираке комплекс "Корнет-Э" оказался весьма эффективным. В 2014 году боевики ИГИЛ опубликовали фотографии разбитой иракской бронетехники, на которых видно, что несколько танков "Абрамс", а также БМП-1, М113 и т-55 были подбиты ПТУРами. В этом случае использовались не только гранатометы РПГ-7, но и надежный "Корнет-Э".

На данный момент комплекс активно применяется в зоне СВО на его счету несколько бронемашин украинской армии, немецкие "леопарды" и пока что один "Challenger 2".

Таким образом, ПТРК «Корнет» становится все более значимым и востребованным оружием во многих военных конфликтах. Его эффективность и возможность применения в различных условиях делают его незаменимым инструментом на поле боя. Несомненно, этот комплекс будет продолжать сыгрывать важную роль в развитии военного искусства.

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