Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США почти исчерпали ресурсы для предоставления военной помощи Украине. "Мы подходим к концу верёвки", - буквально сказал он. Точный перевод на русский этой не оставшейся незамеченной в Москве фразы – "на грани"

Соединенные Штаты Америки приближаются к завершению оказания военной помощи Украине, заявил Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям. Он подчеркнул, что Вашингтон не может бесконечно помогать и долгосрочное планирование стало невозможным. Палата представителей Конгресса США воздерживается от одобрения нового пакета финансовой помощи в $24 миллиарда для Украины.

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский высказал желание покончить с войной, но не может сделать это. Ситуация становится сложнее и для западных стран, которые начинают задаваться вопросом, на что идут потраченные деньги в украинском конфликте, особенно в контексте коррупции, которую всё труднее скрывать Киеву.

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Если вопрос не будет решен, Вашингтон и Брюссель будут снижать помощь Украине, потихоньку "сливая" данный конфликт. Это уже было замечено пресс-секретарём президента Российской Федерации, Дмитрием Песковым, который отметил, что Зеленский начинает надоедать всем. Украина становится известной как оазис коррупции, и это нервирует её западных партнёров. Однако это не означает, что помощь Украине будет прекращена полностью. Запад все ещё признает важность поддержки Украины, особенно в контексте ее геополитического значения и борьбы против Российской Федерации.

Одно из возможных решений такой ситуации может быть условное финансирование, при котором США и другие западные страны будут скрывать часть помощи до выполнения определённых условий, таких как борьба с коррупцией и проведение необходимых реформ и выборы президента Украины в 2024 году. Это поможет избежать полного сокращения помощи и одновременно простимулирует Украину к прогрессу.

Еще одно возможное решение может быть укрепление эффективности помощи, путем введения строжайшего контроля и мониторинга того, как эти деньги используются. Западным странам необходимо создать механизмы, которые позволят им непосредственно участвовать в контроле и оценке эффективности помощи, чтобы избежать злоупотребления и перерасходов.

В то же время Украина должна продолжать свои усилия по борьбе с коррупцией и проведению необходимых реформ, чтобы обеспечить эффективное использование помощи и повысить доверие западных партнеров. Это может включать усиление роли антикоррупционных органов, улучшение транспарентности государственных процессов и привлечение независимых экспертов для оценки эффективности реформ в стране.

В конечном счете, помощь Украине может быть продолжена на условиях, которые обеспечат эффективное использование средств и реальные результаты в борьбе с коррупцией. Западные страны хотят продолжать поддерживать Украину в ее желании одержать верх над Российской Федерацией и ожидают от неё конкретных результатов.

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Но с результатами и общей ситуацией на полях сражений у Украины всё не очень радужно, так же наступает зимний период. И с расходованием средств украинские власти попали в ловушку собственной алчности, что стали замечать как в Вашингтоне, так и Брюсселе.