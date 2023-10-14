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gotreksson
В США заявили о превосходстве российского Су-57 над американским F-35
Military Watch: российский Су-57 имеет самое мощное вооружение в своем поколении. Су-57 выделяется среди истребителей своего поколения не только уникальной возможностью применяться в различных ситуациях в реальных боях, но и высокой дальностью стрельбы наряду с широким арсеналом дальнобойных ракет.

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Сегодня этот самолет проходит боевые испытания, демонстрируя свои впечатляющие возможности. Авиационные форумы во всем мире гудят от слухов о гиперзвуковой ракете, которая может поражать цели, на которые противовоздушная оборона (ПВО) не успевает отреагировать. Это классический пример, когда оружие появляется на небосклоне как будто из ниоткуда, разрушая вражеские объекты до объявления воздушной тревоги. Это либо испытания новой аэробаллистической ракеты, либо российские вооружённые силы используют что-то вроде миниатюрного "Кинжала". Это вызывает интерес одновременно, как у западных, так и у российских военных специалистов.

По оценкам, в российской армии уже насчитывается около 14-16 истребителей Су-57, а к концу года их число может значительно увеличиться. Задержки в разработке этого истребителя, парадоксальным образом, оказались на пользу для российской авиации. Другие страны, разрабатывая свои истребители пятого поколения, полагались на технологии конца 90-х годов. В результате плотной компоновки и ограниченных возможностей для внесения новых инноваций, эти истребители оказались в проигрыше по сравнению с Су-57. Технический прогресс после 90-х годов привел к множеству революционных новаций, и именно этим российскому истребителю удалось обойти своих конкурентов.

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Многие западные истребители "пятого поколения", такие как F-22, J-20 и F-35, оснащены оружием, разработанным еще в начале 80-х годов. Эти ракеты, такие как AIM-120, Сайдуайндер и Джазмы, использовались даже на списанных самолетах Ф-14 "Томкэт" и первых модификациях истребителя Ф-16 "Боевой сокол". За последние десятилетия проводились работы по созданию нового арсенала оружия, включая гиперзвуковые боеприпасы. Однако, за исключением блестящей рекламы, о значительном прогрессе на этом фронте ничего не известно. Что касается китайских истребителей "невидимок" J-20, их тактические характеристики и возможности остаются загадкой. Китайские "стелсы" никогда не демонстрировали свои возможности, и контроль над воздушным пространством над Тайваньским проливом выполняется российскими Су-30МКК и Су-35С, а также их китайскими аналогами J-16.

Су-57, в отличие от своих западных конкурентов, уже участвовал в боевых действиях, а также продемонстрировал свою способность поражать цели с помощью гиперзвуковых ракет Р-37М. Другие истребители "пятого поколения" ограничены в своей боевой нагрузке из-за необходимости нести все ракеты во внутренних отсеках. В то же время, Су-57 имеет большие внутренние отсеки, способные вместить значительное количество ракет и бомб.

Кроме того, российский истребитель обладает уникальными системами электронной борьбы, способными противостоять современной системе ПВО. Это дает Су-57 значительное преимущество на поле боя, позволяя ему уклониться от обнаружения и выполнить успешные операции на вражеской территории.

Перспективы развития Су-57 впечатляют еще больше. Россия уже заявила о разработке новых гиперзвуковых ракет, которые будут обеспечивать истребителю еще большую мощь. Также планируется установка новейшей системы искусственного интеллекта, которая позволит Су-57 принимать решения на основе большого объема данных и оперативно адаптироваться к изменяющимся боевым условиям.

Одним из основных преимуществ Су-57 является его доступность. В отличие от западных аналогов, российский истребитель стоит гораздо дешевле, что делает его более привлекательным для стран, не в состоянии выделить огромные суммы на вооружение. Кроме того, Россия также предлагает программу совместного производства Су-57, что позволяет партнерам разделять расходы на его создание и снижает стоимость производства.

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Россия сделала значительный прогресс в разработке и производстве самолетов пятого поколения. Су-57 является серьезным противником для западных истребителей и продолжает набирать обороты на мировом рынке вооружений.

#новости #технологии #пво #кинжал #су-57 #ракета #истребитель #гиперзвук #искусственныйинтеллект #истребитель су-57
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