12 октября в Сети появилось много видео с территории Восточного Курдистана (Иранского Курдистана) – западной и северо-западной части Ирана. Там очевидцы фиксируют массовое перемещение подразделений 92-й танковой дивизии иранской армии.

12 октября в Сети появилась видео из Восточного Курдистана – таинственного региона Ирана, где проживает значительное количество курдов. Жители этого района сняли открытую передислокацию подразделений 92-й танковой дивизии иранских вооружённых сил, что вызвало недоумение и волнение у местных жителей.

Видеоролики были записаны совсем рядом с ирано-иракской границей, а танки двигались в направлении соседнего государства. Возникли предположения, что эти мощные боевые машины проникнут на иракскую землю и потенциально использоваться для нанесения удара по Голанским высотам или даже атаки на Израиль.

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Запечатленное перемещение военных частей является лишь процессом возвращения 92-й танковой дивизии в свои новые места дислокации на севере Ирана. Во время конфликта в Нагорном Карабахе в сентябре это года, это соединение было перемещено на азербайджанскую и турецкую границы для поддержания стабильности и безопасности в регионе.

Стоит сказать, что данная танковая дивизия создана еще при шахе. В 1981 году она располагалась вдоль ирано-иракской границы и принимала активное участие в затяжной войне между этими двумя странами. С тех пор она остается в этой области, время от времени пугая некоторых курдских жителей. Сегодня она является единственным полностью оснащенным бронетанковым формированием, соответствующим новейшим высоким стандартам.

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92-я танковая дивизия включает в себя три полноценные бригады Т-72 и другой бронетехники. Она является одним из сильнейших соединений иранской армии, а ее главной задачей является охрана и патрулирование ирано-иракской границы. Штаб дивизии расположен в городе Ахваз, что находится на юго-западе Ирана в провинции Хузестан. Возвращение дивизии займет несколько дней, так что можно ожидать новостей о движении сотен единиц бронетехники вдоль ирано-иракской границы.