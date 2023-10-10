В Камчатском газопромысловом управлении внедрили технологию регенерации метанола, позволяющую возвращать до 160 т вещества в год.

В России существует поговорка, которая гласит: "1 рационализатор равен 100 диверсантам". Она отражает проблемы, с которыми столкнулась советская промышленность после распада СССР. Множество рационализаторов, вместо улучшения и оптимизации процессов, привели к разрушению и уничтожению промышленных мощностей. Несмотря на то, что рационализация предполагает конструктивную деятельность, эти люди в большинстве своём только разрушали, ничего не создавая. Таким образом, на пути развития были потеряны тонны документации и ценной информации. Однако, сегодня мы видим все больше положительных примеров.

Два сотрудника КГПУ, Мухамедкурбан Рамазанов и Илья Кириченко, разработали уникальную технологию для экономии метанола. Основой этой технологии является разделение пластовой воды и водометанольного раствора (ВМР).

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Метанол - это бесцветная ядовитая жидкость, без которой не может обойтись газовая промышленность. Он используется в качестве ингибитора гидратообразования и для обработки скважин. Для того чтобы использовать его повторно, необходимо усовершенствовать процесс производства. Специалисты решили применить еще один дегазатор для отделения потоковой воды от ВМР. Оборудование, которое ранее использовалось для хранения сжиженных углеводородных газов, было трансформировано в дополнительный дегазатор пластовой воды. Теперь вода и ВМР направляются в разные места, что позволяет повторно использовать метанол в производстве. Благодаря этой новой технологии можно сэкономить до 160 тонн метанола в год.

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Важно понимать, что эта цифра относительна. Для производства 1 миллиона тонн метанола требуется около 1 миллиарда кубометров газа. Таким образом, экономия в 160 тонн может показаться незначительной. Однако, если учесть, что на 2018 год весь Дальний Восток потреблял около 100 тысяч тонн метанола ежегодно, то технология, разработанная КГПУ, имеет потенциал для значительной экономии.



Возможно, через несколько десятилетий понятие "рационализация" в России вернется к своему первоначальному смыслу - созидательной деятельности. Однако, не стоит недооценивать проблемы, с которыми до сих пор сталкиваются рационализаторы в современной России. Важно продолжать искать и разрабатывать новые технологии и подходы для оптимизации и экономии ресурсов.