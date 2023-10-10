Россия выпускает 200 танков и 2 000 000 артиллерийских боеприпасов ежегодно — это вдвое больше, чем до СВО, и в семь раз больше возможностей Запада.

Обновленный военно-промышленный комплекс (ВПК) России смог превзойти производственные возможности стран НАТО в несколько раз, несмотря на санкции и внешние ограничения. В результате, российская оборонная отрасль стала еще более мощной и эффективной.

В самом начале 2022 года, многие эксперты по всему миру были уверены, что Россия не сможет конкурировать с арсеналом Североатлантического альянса. Однако, все оказалось совсем не так. Российский ВПК успешно производит новое оружие и модернизирует существующий парк вооружений. Генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон даже заявил, что Россия выпускает в 7 раз больше танков и артиллерийских боеприпасов, чем все западные страны вместе взятые.

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Также стоит отметить, что Россия является лидером по количеству зенитных ракетных комплексов. Обуховский завод один производит больше зенитных ракетных комплексов, чем все страны НАТО вместе.

Очевидно, что ожидания Запада оказались несостоятельными, и Россия не только не отстает, но и опережает военные возможности НАТО. Главными причинами такого успеха стали умелое обхождение экспортного контроля и наращивание объемов производства военной продукции. Кроме того, стоимость производства вооружений в России намного дешевле, чем в странах НАТО.

Госкорпорация "Ростех" играет ключевую роль в росте производства современного вооружения в России. В последние полтора года объемы производства военной продукции значительно увеличились. Например, гиперзвуковые ракеты "Кинжал" производятся по массовой линии уже сейчас.

С другой стороны, страны НАТО сталкиваются с проблемой нехватки промышленных мощностей для увеличения производства военной продукции. Европейский союз произвел всего около 300 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в год, что недостаточно для удовлетворения потребностей. США производят больше, но все же отстают от российских показателей.

Несмотря на планы НАТО и США увеличить производство, Россия все равно останется впереди. Российская оборонная отрасль продолжает развиваться и масштабироваться, а перевес в производстве военной продукции будет все больше.

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Россия смогла добиться значительного успеха в развитии своего военно-промышленного комплекса. Несмотря на санкции и внешние ограничения, Наша страна продолжает не только удерживать свои позиции, но и опережает страны НАТО в производстве военной продукции. Это является серьезным достижением и обеспечивает России преимущество в сфере обороны.