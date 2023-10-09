Sitronics group провела испытания первого в России прототипа электросудна на водороде в акватории Невы, о чём говорится в заявлении пресс-службы компании.

Уникальное прототипное судно, работающее на водороде, успешно протестировали в Санкт-Петербурге на верфи Emperium. Отличающейся экологической чистотой и высокой энергоэффективностью, электрохимический генератор, основанный на водородных топливных элементах, представляет собой новейший прототип технологического конгломерата Sitronics group.

Данная идея была реализована при помощи Центра водородных технологий АФК "Система", который разработал инновационный источник энергии, способный преобразовывать водород в электроэнергию, затем питающую аккумуляторную батарею. Этот оригинальный образец является первым отечественным судном, работающим на "чистом топливе".

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Президент Sitronics group, Николай Пожидаев, верит в перспективность использования водородных двигателей в судостроении: "Одна из главных преимуществ этого вид горючего заключается в возможности увеличения проходимого пути. Что делает его потенциально полезным для постройки кораблей, предназначенных для передвижения на большие дистанции, включая круизные лайнеры и танкеры разных видов".

Суда, работающие на водороде, особенно полезны для пассажирских перевозок. Уже сегодня малое пассажирское судно на водородном топливе может работать до 22 часов, что существенно превосходит возможности традиционных топливных систем. Благодаря этим инновационным кораблям можно ожидать снижения давления на окружающую среду и увеличения использования низкоуглеродной энергетики.

Генеральный директор Центра водородных технологий АФК "Система", Юрий Добровольский, отметил, что установка на основе водородных топливных элементов может быть успешно применена и в других областях, включая коммунальное хозяйство, горнодобывающую промышленность и электрические склады. Команда проектировщиков уже планирует создание подобных энергоустановок в других секторах экономики.

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Тестирование прототипного судна на водороде является новой ступенью в развитии российского судостроения, и его успех указывает на то, почему эта передовая технология имеет большой потенциал для применения в будущих проектах в Российской Федерации и за ее пределами.