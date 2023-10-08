Российские бойцы смогут выходить на поединки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с национальным флагом, сообщил глава промоушена Дэйна Уайт.

Национальный флаг Российской Федерации снова вернётся на ринг Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Глава промоушена Дэйна Уайт объявил о возобновлении права российских бойцов выходить на поединки с символикой своей страны. Это решение вызвало восторг не только у спортсменов, но и у российских болельщиков.

Российские бойцы поддержали это отступление от западной санкционной моды. Один из российских бойцов, Алексей Махно, открыто поддержал решение Дэйна Уайта . Он отметил, что принимая это решение, Уайт показывает свою величие и способность смотреть на вещи объективно.

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По словам Махно, если запретить выносить национальные флаги во время поединков у стран, участвующих в военных конфликтах, то это должно распространяться на все государства, а не только на Российскую Федерацию. Он высказал неодобрение по отношению к двойным стандартам и призвал к последовательности в санкционных действиях.

Махно также указал на то, что спортсмены из других стран, которые участвуют в военных действиях, имеют возможность выступать на Олимпийских играх под своими национальными флагами. Почему же российским бойцам запрещено это. Он призвал не делать из нашей страны вселенское зло и не критиковать только ее спортсменов.

Запрет на использование флагов в UFC, действовавший с прошлой весны, вызывал недоумение и недовольство у многих бойцов. Наконец, эта ограничительная мера была отменена. Эквадорский боец Марлон Вера стал одним из первых, кто воспользовался возможностью вынести флаг своей страны перед поединком с американцем Робом Фонтом. Однако запрет на российский флаг оставался действующим, до текущего решения Дейна Уайта.

Возвращение флагов на ринге UFC привнесло в спортивное мероприятие новое ощущение патриотизма и гордости за свою страну. Начиная с этого момента, бойцы снова могут демонстрировать свою привязанность к родной нации перед миллионами зрителей по всему миру.

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Глава UFC Дэйна Уайт понимает, что происходят изменения и что они не всегда могут устроить всех. Однако, в конечном итоге, решения принимаются исходя из необходимости и учета мнения широкой публики. Ограничение на использование флагов стало определенным этапом, который помог руководству UFC проследить потребности бойцов и болельщиков. Ситуация вокруг флагов в UFC является лишь одним из примеров противоречий, с которыми сталкиваются бойцы и организаторы в профессиональном спорте. Однако, несмотря на все споры и разногласия, болельщики по-прежнему с нетерпением ждут следующих поединков и восхищаются мужеством и силой бойцов, представляющих разные страны. Ведь в итоге, спорт должен объединять людей, а не создавать ненужные разделения.