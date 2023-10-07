Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
В России начали создавать сотни спутников для мониторинга всей поверхности Земли
Роскосмос собирается охватить спутниками всю планету: госкорпорация сообщила, что начинает создание проекта группировки малых спутников «Грифон», которые будут практически в режиме нон-стоп мониторить Землю и передавать полученные данные.

реклама

Роскосмос представляет новый проект, который обещает охватить спутниками всю планету. Госкорпорация сообщила о создании группировки малых спутников под названием "Грифон", которые будут нон-стоп мониторить Землю и передавать полученные данные. Эта инициатива является коммерческой, что означает возможность прибыли для корпорации.

Группировка будет состоять из 136 аппаратов, которые будут предоставлять информацию о любой территории России и всей планеты. Это позволит осуществлять глобальный мониторинг и наблюдение за происходящим в реальном времени.

реклама

Важным моментом является также построение наземной сети для приема и обработки данных. Это гарантирует высокую эффективность и точность получаемой информации. Роскосмос стремится ускорить производство аппаратов и сократить расходы, что позволит значительно увеличить их количество на орбите.

Одной из интересных особенностей проекта является его масштабность. Каждые 40 часов спутники смогут передавать актуальные данные по всему миру, а каждые 30 часов по России. Дополнительно, спутники смогут предоставлять информацию о выбранных областях с еще большей периодичностью. Это дает возможность непрерывного мониторинга и отслеживания событий в режиме реального времени.

Помимо военных целей, проект также предлагает большие возможности для гуманитарных и исследовательских целей. Например, информация о лесных пожарах, посевных площадях и реках будет доступна для более точного прогнозирования и предупреждения возможных катастроф.

Взлет проекта уже не за горами. Ожидается, что масштабная группировка спутников будет развернута уже в ближайшие несколько лет. Это даст возможность Роскосмосу занять лидирующую позицию в области спутниковой разведки.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Роскосмос продолжает удивлять и впечатлять своими амбициозными и инновационными проектами. Он по-настоящему стремится расширить границы космического исследования и стать ключевым игроком в мировом космическом сообществе. Проект группировки спутников "Грифон" обещает стать не только коммерческим успехом для Роскосмоса, но и инструментом для улучшения мониторинга и исследований различных областей Земли.

#россия #новости #технологии #роскосмос #спутники #данные #планета #госкорпорация #грифон #космическоисследование
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ночью ВКС России нанесли ракетно-дроновые удары по Одесской и Харьковской областям
+
Россия готовится запустить в серийное производство ракету "Буревестник" с ядерным двигателем
9
Квартальная выручка TSMC просела на 11%, но оказалась выше прогнозов
1
Истребитель F-35 ВВС США сбил турецкий беспилотник
2
Учёные создали нейронные ткани мозга с помощью 3D-принтера
+
Эксперт Дандыкин: украинская ракета «Нептун» уступает российской ФАБ-1500 с УМПК
9
Российский игровой движок Nau Engine привлекает разработчиков со всего мира
9
Трусость адмиралов ВМФ США привела к ситуации, когда КНР строит в 232 раза больше кораблей
1
Автор мема "школьник в болоте" решил повторить легендарную фотосессию семь лет спустя
2
AFP: ЧВК "Вагнер" за месяц до мятежа заказала спутниковые снимки территории от Украины до Москвы
4
Samsung анонсирует мобильный чип Exynos 2400 с графикой Xclipse 940 на базе архитектуры AMD RDNA3
+
NVIDIA планировала RTX 5090 в качестве "монстра" с 32Gb памяти HBM3e и 521-битной шиной
7
Intel показала возможности Meteor Lake при воспроизведении видео с использованием iGPU и ядер SoC
+
Премьер Венгрии призвал Евросоюз не портить отношения ещё и с Азербайджаном
1
Китай получит свой первый 28-нм литографический сканер в конце 2023 года
3
Истребитель МиГ-31 отогнал самолёт P-8A Poseidon ВМС США от границ России
3
Эксперт сравнил бюджетные телевизоры LG и Samsung с диагональю 43
+
ASRock представила Radeon RX 6600 Challenger белого цвета
+
Новый беспроводной Displace TV OLED-телевизор может удержаться от падения
1
Politico: Грандиозный саммит в испанской Гранаде закончился полным провалом
2

Популярные статьи

ТОП-7 причин, почему я не покупаю компьютерные комплектующие на AliExpress
82
Фильм "Синий Жук" - мексиканцы тоже хотят своего "Железного человека"
6
Советы по увеличению срока службы аккумулятора смартфона
7
Почему Украина так хочет получить ракеты Taurus и почему она их так и не дождется
2
ЗРК С-400 «Триумф» – комплекс, который хочет каждая страна мира
12
Запускаю старую игру в VirtualBox, и пытаюсь играть несмотря на недостатки Linux
17
США нацеливают на Китай AGM-181 LRSO — новую ракету с ядерной боеголовкой
1
На фоне опиоидной эпидемии США вводят новые санкции против Китая из-за прекурсоров фентанила
13
Аналог Midjourney Fusion Brain - как быстро и бесплатно создавать изображения с помощью нейросети
+
The Talos Principle 2 - идеальное сочетание головоломки и истории
19

Сейчас обсуждают

REY_B_
20:20
Думаешь твои какашки лучше? - А мои песни я никому не навязываю. Они не желающим слушать сами прилетают!
По Израилю из Сектора Газа выпущено 5000 ракет - началась операция "буря Аль-Аксы"
ЧatoБoт
20:19
Палестинская ворона-юдофобка: https://t.me/SALOBOY/26036
Израильские военные бросили новейший Merkava mk4M - сдачи "лучшего танка" не было долгие годы
glavhyilo
20:19
по радио говорят,что если ещё пару дней будет так же в израиле,то это война реальная там,а не просто удары ракетами.
Премьер-министр Нетаньяху приказал зачистить приграничные населенные пункты
мама Стифлера
20:18
Нам твоих песен достаточно.
По Израилю из Сектора Газа выпущено 5000 ракет - началась операция "буря Аль-Аксы"
мама Стифлера
20:17
Гений, ты наверно даже знаешь кто такой Галкин?
Израильские военные бросили новейший Merkava mk4M - сдачи "лучшего танка" не было долгие годы
мама Стифлера
20:16
Это ещё не самое позорное. Позорище армии Израиля! Неизвестные угнали Меркаву на металлолом! https://www.yaplakal.com/forum23/topic2675697.html
Израильские военные бросили новейший Merkava mk4M - сдачи "лучшего танка" не было долгие годы
Malfoi
20:14
нет современных оптических систем, способных наводиться на сверхвуке. Наши кинжлы поэтому и сбил патриот, поскольку на крайнем участке он замедляется до 0,8Маха(
Почему Украина так хочет получить ракеты Taurus и почему она их так и не дождется
Владимир Платонов
20:14
Платить фантиками будут ? 🤣🤣🤡
Российский игровой движок Nau Engine привлекает разработчиков со всего мира
Просто Хомяк
20:13
Слишком жирно. Деревянную пику выдать и в окоп!
Израильские военные бросили новейший Merkava mk4M - сдачи "лучшего танка" не было долгие годы
мама Стифлера
20:12
Этот дебил всегда великолепен в своих заявлениях.
Боррель осудил ракетную атаку ХАМАС по Израилю и призвал прекратить насилие
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем