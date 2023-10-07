Роскосмос собирается охватить спутниками всю планету: госкорпорация сообщила, что начинает создание проекта группировки малых спутников «Грифон», которые будут практически в режиме нон-стоп мониторить Землю и передавать полученные данные.

Роскосмос представляет новый проект, который обещает охватить спутниками всю планету. Госкорпорация сообщила о создании группировки малых спутников под названием "Грифон", которые будут нон-стоп мониторить Землю и передавать полученные данные. Эта инициатива является коммерческой, что означает возможность прибыли для корпорации.

Группировка будет состоять из 136 аппаратов, которые будут предоставлять информацию о любой территории России и всей планеты. Это позволит осуществлять глобальный мониторинг и наблюдение за происходящим в реальном времени.

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Важным моментом является также построение наземной сети для приема и обработки данных. Это гарантирует высокую эффективность и точность получаемой информации. Роскосмос стремится ускорить производство аппаратов и сократить расходы, что позволит значительно увеличить их количество на орбите.

Одной из интересных особенностей проекта является его масштабность. Каждые 40 часов спутники смогут передавать актуальные данные по всему миру, а каждые 30 часов по России. Дополнительно, спутники смогут предоставлять информацию о выбранных областях с еще большей периодичностью. Это дает возможность непрерывного мониторинга и отслеживания событий в режиме реального времени.

Помимо военных целей, проект также предлагает большие возможности для гуманитарных и исследовательских целей. Например, информация о лесных пожарах, посевных площадях и реках будет доступна для более точного прогнозирования и предупреждения возможных катастроф.

Взлет проекта уже не за горами. Ожидается, что масштабная группировка спутников будет развернута уже в ближайшие несколько лет. Это даст возможность Роскосмосу занять лидирующую позицию в области спутниковой разведки.

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Роскосмос продолжает удивлять и впечатлять своими амбициозными и инновационными проектами. Он по-настоящему стремится расширить границы космического исследования и стать ключевым игроком в мировом космическом сообществе. Проект группировки спутников "Грифон" обещает стать не только коммерческим успехом для Роскосмоса, но и инструментом для улучшения мониторинга и исследований различных областей Земли.