О целях ОБТ стали понемногу забывать на фоне развития танков, который изначально позиционировались как танки для борьбы с танками. Однако, ОБТ советской школы сохранили свою универсальность. Не хватало только современных средств поражения.

Танки Российской Федерации всегда привлекали внимание военной мировой элиты своими мощными орудиями и широким ассортиментом снарядов. Ведь их совершенство не стоит на месте - современный Т-90М является прекрасным примером этого. Его боеприпасы не только разнообразны, но и приспособлены для разных видов боевых ситуаций.

Изначально танки России были оснащены снарядами калибра 125 мм, такими как 3ОФ26, запомнившимися всем своим боевым потенциалом. Однако, с течением времени ассортимент боеприпасов Т-90М приобрел новые возможности. Сегодня мы расскажем о последних разработках и потенциале, который они открывают.

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Одним из таких снарядов является «Тельник», осколочно-фугасный заряд нового поколения типа 3ОФ82. Многие эксперты изначально высказывались скептически относительно этого снаряда, сравнивая его с американскими и немецкими разработками, сомневаясь в его эффективности на поле боя. Однако, время показало, что "Тельник" обладает своими сильными сторонами.

Многолетние исследования и опыт использования заряда 3ОФ82 привели к тому, что его технологии стали успешно применяться уже до начала «специальной военной операции». Благодаря специальному взрывателю "Айнет", снаряды с контактным взрывателем могут быть адаптированы под программирование с помощью современных систем управления огнем. Таким образом, все танки с пушками калибра 125 мм могут использовать снаряды с взрывателем "Айнет", но, конечно же, эффективность достигается только при контакте с целью.

Но "Тельник" не ограничивается только возможностями программирования. В его состав входит контейнер с готовыми поражающими элементами, а разлет осколков можно задать до выстрела - фронтальный или круговой радиус поражения. Это дает танкистам большие преимущества в борьбе с пехотой в разных условиях, будь то поле, окоп или лесной массив. Актуальные военные конфликты только подтвердили важность и востребованность таких типов снарядов.

Если сравнивать "Тельник" с зарядами других стран, то есть небольшие отличия. Например, для Западных стран характерны снаряды вроде американского М830А1 и немецкого DM11. Оба они прекрасны и имеют свои особенности, но снаряды типа "Тельник" имеют преимущества - они используют тот же корпус и взрывчатое вещество, что и привычные 3ОФ26. Это снижает их себестоимость и делает их доступнее для массового производства.

Т-90М со снарядами типа 3ОФ82 "Тельник" - это настоящий прорыв в военной отрасли Российской Федерации. Внедрение этих снарядов в арсенал танка предоставляет новые возможности экипажам для эффективного поражения врага. Конечно, для полного использования всех преимуществ "Тельника" необходимо наличие продвинутых систем управления огнем, таких как Т-72Б3, Т-80БВМ или Т-90М. Однако в ВС РФ найти устаревшие машины, без этих систем практически невозможно.

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Т-90М с новыми снарядами воплощает в себе передовые технологии и самые современные усовершенствования в области вооружения. И это логично, ведь российские танки должны быть готовы к любым вызовам и справляться с ними вполне уверенно.