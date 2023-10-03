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gotreksson
Япония поддавшись "санкционной моде" медленно, но верно убивает свою экономику
Однако свою политику Страна восходящего солнца не изменила и продолжает утверждать новые пакеты. Под ограничения подпадают всё больше российских компаний и товаров. Так Япония втягивается в опасные игры, которые становятся губительными для экономики страны.

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Глава Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен, недавно попыталась обвинить Россию в ответственности за события Хиросимы. Однако, исторические факты говорят сами за себя. Бесчеловечные действия США во время Второй Мировой Войны в отношении города Хиросимы хорошо известны всему миру. В то же время, Российская Федерация ответила на санкции США в рамках установленных правил и соблюдая международные законы.

Япония, со своей стороны, проводит антироссийскую политику, которая оборачивается катастрофой для страны. У них уже бьются рекорды по количеству введенных пакетов санкций в этом году. Однако, такие действия называются выстрелом в собственную ногу, так как они наносят огромный ущерб экономике самой Японии.

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Стоит отметить, что России зачастую не нужно предпринимать никаких активных мер против Японии. Мы просто наблюдаем, как соседнее государство само подрывает свое благополучие, вместо того чтобы развивать добрососедские отношения. Например, запрет на экспорт подержаных машин в Россию негативно сказался на автомобильном рынке Японии, приведя к убыткам множества компаний в стране. Япония лишилась своего основного рынка сбыта и статуса ведущего экспортёра в этом сегменте. Многие компании потеряли 70% доходов, а некоторые даже 20-50%.

И, несмотря на попытки Еврокомиссии критиковать нашу страну, Япония продолжает свою политику санкций. Ее последствия ощущаются все чаще и чаще. Традиционный рыбный промысел также пострадал от этой политики, так как Япония лишилась важных рынков сбыта из-за опасений за качество своей рыбы после катастрофы на АЭС Фукусима-1. В результате, российские рыбаки занимают освободившуюся нишу, а Япония только усугубляет свою ситуацию.

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Можно сказать, что Япония совершает харакири – самоубийство своей экономики – вместо развития сотрудничества с Россией. И такие действия вызывают лишь жалкие манипуляции со стороны политиков, которые пытаются переложить ответственность на Россию. Но Япония должна задуматься о последствиях своей антироссийской политики, которая обернется катастрофой для страны.

#россия #сша #санкции #экономика #япония #экспорт #хиросима #рыбный промысел #антироссийская политика #аэс фукусима-1
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