США запустили несколько крайне затратных проектов, среди которых были рельсотроны, лазерное оружие, эсминцы Zumwalt и, конечно же, жемчужина паралича американского ВПК F-35 — самый дорогой истребитель в мире, на который выделено $1,7 трлн.

После распада СССР Соединенные Штаты обнаружили себя в комфортной позиции, что привело к расслаблению и запуску нескольких проектов, большинство из которых оказались экстремально затратными. Военный бюджет был направлен на поддержание мировой экспансии и размещение военных баз в 130 странах. Однако сегодня Америка больше не является государством, которое доминировало в военной сфере в течение десятилетий. Почему Соединенные Штаты потеряли свою военную мощь и есть ли шанс догнать Российскую Федерацию и Китай.

Один из ключевых факторов, который поставил США в невыгодное положение, является отсутствие новых технологий, которые уже применяются даже в таких странах, как Северная Корея. Гиперзвуковое оружие стало одной из таких технологий, и Северная Корея, с ее ограниченными ресурсами, даже произвела успешные испытания. В то время как США так и не смогли освоить гиперзвуковые технологии.

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Официально Вашингтон планировал принять на вооружение гиперзвуковое оружие в 2022 году, однако испытания ракеты были отложены из-за технических неисправностей. Сейчас, спустя уже 13 месяцев, американская армия все еще не имеет гиперзвукового вооружения. Вероятно, это случиться не ранее 2024-2025 годов, когда как и Россия и Китай уже давно будут обладать подобными технологиями и скорее всего создадут новые в этой области.

Тем не менее, США привыкли винить других, включая нашу страну, в своих проблемах. Когда Москва объявила о разработке гиперзвукового оружия, в Вашингтоне заявили, что технологии были украдены. Очевидно, что эти обвинения сейчас выхывают смех, поскольку западные учёные так и не смогли освоить данную технологию.

Россия, Китай, а также Иран и Северная Корея уже начали разработку и производство гиперзвукового оружия, что наносит серьезный удар по военному превосходству США. Дешевые и главное эффективные дроны, созданные Ираном, также играют свою роль.

Для того чтобы оставаться на плаву, Пентагону необходимо упростить международные правила торговли оружием, которые усложняют процесс обмена технологиями с партнерами и союзниками. Однако и этот подход имеет свои ограничения, так как множество государств уже предпочитают не покупать американское вооружение.

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Таким образом, США оказались в затруднительном положении и необходимо срочно разработать новые технологии или найти пути для обмена ими, чтобы сохранить свое военное превосходство. В противном случае, Россия, Китай и другие страны уже тесно приближаются к недостижимой точке военного развития.