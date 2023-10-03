Это максимум с 2005г. Воашингтон готов на ввод любых санкций, но российский уран неприкасаем.

Сейчас европейские и американские политики следуют утонченному правилу, похожему на игру шахматы. Одна из таких игр, в которой ведет Российская Федерация, происходит на энергетическом рынке. Но дело не только в газе и нефти, важным игровым значком в этой ситуации стал еще один товар, которым располагает наша страна.

Конечно же, речь идет об атомной отрасли. Несмотря на попытки Вашингтона разорвать торговые связи с Москвой, атомная энергетика остается неприкасаемой даже для них. Ситуация гораздо глубже и глобальнее, чем мы можем предположить.

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Начнем с факта: "в первом полугодии Соединенные Штаты Америки закупили у России 416 тонн урана, что более чем в два раза больше, чем в прошлом году, и это максимальные закупки с 2005 года" сообщает информационный портал РБК.

Как так получается. Во-первых, до недавнего времени главным поставщиком энергоресурса для штатов была Франция. Но проблема в том, что Франция получала свои поставки из Нигера, а с учетом недавних событий и желания Нигера подписать договор с "Росатомом", становится ясно, кто из двух сторон здесь является лидером.

Кроме того, Американский энергетический рынок просто не может отказаться от топлива из нашей страны. И дело здесь не только в ресурсах, но и в технологиях. Методы обогащения высокоэффективного урана остаются почти невозможными для Запада, ввиду из "зелёной" политики. США могут создать свое производство не раньше 2027 года, даже при огромном вливании средств. Это говорят эксперты. И вполне возможно, что и в Кремле не собираются разрывать договорённости. Ведь зачем, если можно просто взвинтить стоимость.

Тем временем, волна урановый голод захватил и не только Запад. Латинская Америка и Азия, ранее ориентировавшиеся на газ, также обратили взоры в сторону энергоресурса от "Росатома". Некоторые страны даже начали активно закупать его.

В 2023 году Бразилия импортировала 27,1 тонн российского обогащенного урана на 18,9 миллиона долларов, что не случалось с 90-х годов. Если посмотреть на 2022 год, то можно увидеть, что главными поставщиками были Великобритания, Казахстан и Канада. Сейчас Россия встала на первую строчку экспортеров, хотя ее пытаются подвинуть с помощью санкционной политики.

Но самой интересной историей является Индия. В Нью-Дели было отправлено 118 тонн сырья на сумму 13,5 миллиона долларов после почти 5-летнего перерыва. И это всего лишь часть их партнерства. Росатом участвует в строительстве энергоблоков АЭС "Куданкулам" в Индии. Вот здесь можно увидеть, как индийский опыт может сподвигнуть других участников рынка на строительство атомных электростанций, что привело бы к большему количеству заказов для Российской Федерации.

Учтем, что современные реакторы выполняют свои функции более ста лет, и в условиях дефицита электроэнергии во всем мире, Кремль приобретает хороший рычаг влияния. Если кто-то решит ввести санкции против России, они могут оказаться в ситуации, когда госкорпорация Росатом не сможет поставить важные детали для работы АЭС, что может стать серьезной проблемой для международного сообщества. Это очень похоже на ситуацию, которая произошла с турбинами немецкой Siemens.

Таким образом, бороться с государством, которое обладает всеми видами энергоносителей, на сегодняшний день нереально. Энергетическая сфера является двигателем мировой экономики. И если что-то исчезает в этой отрасли, то это нужно как-то компенсировать. Вполне вероятно, что в поисках альтернативных энергоресурсов страны придут к развитию ядерной энергетики, и лучше делить этот процесс с надежными лидерами рынка. Ведь если не так, то мы можем оказаться с дизельными генераторами в подвале. Фукусима наглядно демонстрирует это.

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У энергетического рынка западных стран есть одно очевидное решение - необходимо вести конструктивный диалог и сотрудничать с Москвой, которая обладает опытом, технологиями и ресурсами, чтобы заполнить пробелы, оставленные углеводородами. Времена меняются, и искать новые возможности в развитии ядерной энергетики может быть ключом к успеху. И лишь так можно обеспечить спокойствие на мировом энергетическом рынке.