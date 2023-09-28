Евросоюз, который ввел целую кучу санкций в отношении нашей страны, был ошарашен новостью о том, что Россия ввела ответные меры в отношении одной из критически важных сфер европейской промышленности.

Россия отправила ВТО и Евросоюз в экономический нокаут. Теперь Москва диктует, кто и за сколько будет покупать наши ресурсы.Косяк Евросоюза был неоправданно большим, когда они ввели санкции против России, не думая о последствиях для себя. Россия ударила в одну из самых важных отраслей европейской промышленности, просто увеличив пошлины на древесину. Результатом этого было лишение ЕС 7 миллиардов евро и 3,5 миллиона безработных.

Всё дело в том, что Евросоюз никак не запасся своей древесиной, полагаясь лишь на дешевые поставки из России. И когда Россия повысила пошлины, стоимость дерева невероятно взлетела, грозя разорить всю деревообрабатывающую промышленность. Финляндия оказалась особенно плохо подготовленной, так как практически все ее станки настроены на работу с русским лесом.

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Конечно, Евросоюз начал требовать от России соблюдения правил ВТО, особо упирая на то, что пошлины на древесину не могут превышать 15%. Однако, Россия намекнула, что на эти требования им наплевать, так как теперь они не хотят продавать свои ресурсы за копейки. Европейцы много раз нарушали правила ВТО, и теперь им приходится взваливать свои проблемы на себя.

Кризис, вызванный повышением цен на древесину, уже привел к увеличению себестоимости продукции и снижению спроса. Это, в свою очередь, приводит к банкротству и массовым сокращениям рабочих мест. Европейские политики пытаются добиться отмены повышения пошлин, но Россия остается непоколебимой.

Справедливости ради, европейцам следует вспомнить, сколько раз они сами нарушали правила и нормы. Россия просто стала проводить свою собственную политику, защищая свои интересы.

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Таким образом, ответные меры России по повышению ввозных пошлин оказались не только неприятным ударом по экономике Евросоюза, но и подтверждением того, что политические решения имеют огромные последствия для народов и их процветания. Отныне Евросоюз будет вынужден искать пути разрешения этой проблемы, возможно, обратившись к другим странам или вложив в развитие своей собственной промышленности. Но, скорее всего, понадобится время и существенные усилия, чтобы восстановить то, что было потеряно.