Американский журналист Сеймур Херш заявил, что причиной взрыва «Северных потоков» стали опасения США потерять свое влияние на Германию и Западную Европу.

Сеймур Херш, лауреат Пулитцеровской премии, вновь высказался в годовщину диверсии на газовых трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". Он утверждает, Соединенные Штаты Америки специально уничтожили эти газовые трубопроводы, поскольку считали их более уязвимыми, чем другие российские газопроводы и стратегические объекты. Херш уверен, что США стоят за этими взрывами и мотивируют свои действия влиянием на Германию и Западную Европу.

Однако, США отрицают любое участие в этой диверсии. Журналист детально описывает способ, которым были проведены диверсионные акты. По его данным, двум опытным водолазам военно-морских сил США потребовалось много времени для исследования дна Балтийского моря и поиска подходящих мест для закладки взрывного устройства, а коллеги из Норвегии оказали им большую помощь. Подрывные устройства были установлены специально для диверсии, и активировались исключительно путем запроса на устройство. Херш считает, что немецкий канцлер Олаф Шольц, а также власти Дании и Швеции были в курсе этой операции, поскольку исследования и подготовительные мероприятия проводились на их территориях и в их территориальных водах.

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Важно отметить, что администрация президента Джо Байдена начала планирование саботажа на трубопроводах еще в далеком 2021 году. Интересно, что доклады о проведении миссии передавались только директору ЦРУ Уильяму Бёрнсу, и никакие компьютеры или интернет не были задействованы - для докладов использовалась старомодная пишущая машинка Royal или Smith Corona. После операции, машинка была утилизирована, чтобы сохранить конфиденциальность.

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Однако, что касается целей Соединенных Штатов, летом 2022 года поставки голубого топлива по "Северному потоку" действительно были прекращены, и Российская Федерация не отрицает проблемы с турбинами из-за санкций. Таким образом, угроза хозяина Белого Дома "что-то сделать" с российскими газопроводами в Балтийском море, должна была остаться только угрозой. Однако, операция была проделана до того, как стали известны эти обстоятельства.