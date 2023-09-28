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Сеймур Херш, лауреат Пулитцеровской премии, вновь высказался в годовщину диверсии на газовых трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". Он утверждает, Соединенные Штаты Америки специально уничтожили эти газовые трубопроводы, поскольку считали их более уязвимыми, чем другие российские газопроводы и стратегические объекты. Херш уверен, что США стоят за этими взрывами и мотивируют свои действия влиянием на Германию и Западную Европу.
Однако, США отрицают любое участие в этой диверсии. Журналист детально описывает способ, которым были проведены диверсионные акты. По его данным, двум опытным водолазам военно-морских сил США потребовалось много времени для исследования дна Балтийского моря и поиска подходящих мест для закладки взрывного устройства, а коллеги из Норвегии оказали им большую помощь. Подрывные устройства были установлены специально для диверсии, и активировались исключительно путем запроса на устройство. Херш считает, что немецкий канцлер Олаф Шольц, а также власти Дании и Швеции были в курсе этой операции, поскольку исследования и подготовительные мероприятия проводились на их территориях и в их территориальных водах.
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Важно отметить, что администрация президента Джо Байдена начала планирование саботажа на трубопроводах еще в далеком 2021 году. Интересно, что доклады о проведении миссии передавались только директору ЦРУ Уильяму Бёрнсу, и никакие компьютеры или интернет не были задействованы - для докладов использовалась старомодная пишущая машинка Royal или Smith Corona. После операции, машинка была утилизирована, чтобы сохранить конфиденциальность.
Однако, что касается целей Соединенных Штатов, летом 2022 года поставки голубого топлива по "Северному потоку" действительно были прекращены, и Российская Федерация не отрицает проблемы с турбинами из-за санкций. Таким образом, угроза хозяина Белого Дома "что-то сделать" с российскими газопроводами в Балтийском море, должна была остаться только угрозой. Однако, операция была проделана до того, как стали известны эти обстоятельства.