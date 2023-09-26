Россия запустила обогатительную фабрику ГМК "Удокан" на 2500 рабочих мест 20000 в смежных отраслях.

В этом месяце в России состоялся исторический запуск обогатительной фабрики ГМК "Удокан" на крупнейшем месторождении меди в стране. Это месторождение было разведано Советским Союзом еще в 1949 году, но только сейчас оно оживает и обещает принести огромные доходы.

Производство будет создавать до 15 миллионов тонн медной руды в год, и через пять лет планируется запуск второй очереди, что даст возможность добывать еще больше и превратить ГМК "Удокан" в одного из десяти крупнейших производителей меди.

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Но не все так просто - западные производители меди уже начинают волноваться. Они осознают, что эта новая фабрика стать серьезным конкурентом им через несколько лет. В результате, американские политики уже заранее внесли ГМК "Удокан" в санкционный список. Но это не помешает стране продолжать выступать на мировом рынке металлов.

Медь - это важнейший металл не только на Западе, но и во всем мире. Особенно в наше время, когда современная электроника и электродвигатели становятся все более популярными. Кабели и другие изделия из меди также не теряют актуальности. Поэтому спрос на этот ценный металл будет только увеличиваться с каждым годом.

Обогатительная фабрика ГМК "Удокан" сейчас на 2,500 рабочих мест. Но это только начало - в будущем здесь будет создано еще 1000 рабочих мест, а в смежных отраслях - более 20000. Это означает, что новый комбинат станет источником благосостояния для многих людей.

Однако вопрос: почему в Советском Союзе не было развития настолько богатого месторождения. Ответ очевиден - в то время это было невыгодно с экономической точки зрения. Более того, недоставала соответствующая логистика, а условия для строительства были слишком сложными, учитывая вечную мерзлоту и сейсмическую активность.

Медь взлетела в цене со времен СССР, а спрос на этот металл неуклонно множится. Еще один преимущественный фактор - строительство Байкало-Амурской магистрали, которая упростит логистику и транспортировку меди из ГМК "Удокан". И, конечно, современные технологии помогают решить все сложности, связанные с условиями строительства.

Россия понимает, что будущее принадлежит меди. В 2018 году страна начала строительство обогатительной фабрики ГМК "Удокан", вложив 160 миллиардов рублей. И это безусловно выгодное вложение для нашей страны. Получается, что долгое время затерянное месторождение наконец-то оказалось прибыльным и многообещающим для России.

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