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gotreksson
В РФ достали из архивов чертежи крылатой сверхзвуковой ракеты «Рельеф» которая лучше Калибра
В последние годы у России появился шанс создать нечто совершенно прорывное, причем в кратчайшие сроки, поскольку все наработки — уже на руках благодаря «Рельефу».

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Российская Федерация создает аналог американским «Томагавкам», работая над модернизированной версией ракет «Калибр». Данный комплекс обещает прорывные возможности и невиданную дальнобойность. Есть все основания полагать, что Россия может создать нечто уникальное и перспективное в самые краткие сроки.

История этого проекта началась в 1980-х годах, когда ОКБ "Новатор" создал комплекс РК-55 «Рельеф» . Он имел ракеты КС-122, способные преодолевать расстояние до 3 тысяч км и нести ядерные боеголовки. РК-55  просуществовал некоторое время, пока в 1988 году СССР и США не подписали ДРСМД — соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Комплекс был снят с боевого дежурства, но чертежи и сами системы сохранились ъоть и не лучшем виде.

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После того как США преостановили договор ДРСМД, Россия решила использовать опыт создания "Рельефа" для создания новой версии ракеты "Калибр". Новая ракета будет иметь пассивную систему наведения и увеличенную дальность, достигая 3500 км, что превышает даже возможности "Томагавков". Ожидается, что это будет достигнуто слагодаря использованию экономичных силовых установок и большого объемного топливного бака.

Главное преимущество ракет "Калибр" перед "Томагавками" — их способность развивать широкий диапазон скоростей, включая сверхзвуковые. Они могут развить скорость до 3500 км/ч, что делает их еще более опасными и эффективными.

Развитие крылатых ракет — перспективный ход, так как они неуязвимы для западных систем ПВО. Более того, модель "Калибра"  имеет мощную боевую часть, превосходящую по мощности "Рельеф" в 10 раз. В работе также "Калибр" для морского базирования, обладающей дальностью стрельбы более 4,5 тыс. км.

Весьма любопытно заметить сходство между "Рельефом" и С-400. Их внешний вид и ракеты похожи, а создание нового мобильного комплекса, имеющего некоторое сходство с С-400, не представляет большого труда.

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Будущее высокоточных ракет "Калибр" обещает быть перспективным. Военные конфликты — это часто искусство обмана, и новая разработка России может стать настоящим сюрпризом для потенциальных противников. Будем ждать, чтобы увидеть, что выйдет из-под пера российских инженеров в ближайшем будущем.

#россия #новости #сша #ссср #российская федерация #дрсмд #«калибр» #окб &quot;новатор&quot; #рк-55 «рельеф» #«томагавк»
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