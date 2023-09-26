"Ъ": Молдавия предложила "Газпрому" простить долг в $700 милионов за поставки газа.

Молдавские власти и их непростые отношения с российской энергетической компанией "Газпром" всегда вызывали большой интерес у международной общественности. И на этот раз они снова предложили необычное решение для погашения долга.

Власти Молдавии намерены простить себе все задолженности перед "Газпромом", что составляет не особо огромную сумму в 275 миллионов долларов. Кроме того, они также хотели бы списать еще 433 миллиона долларов задолженности перед компанией "Факторинг финанс", которая также находится под контролем "Газпрома". Однако, Молдавия выразила готовность заплатить компенсацию в размере 153,57 миллиона долларов за "отклонения от тарифа".

реклама

Новость о предложении Молдавии вызвала ожесточенные споры. Сторонники такого решения считают, что это даст возможность республике начать с чистого листа и развивать свою экономику. Однако, противники указывают на несправедливость такого решения и возможные последствия для отношений Молдавии с Россией.

В переписке между чиновниками Минэнерго Молдавии и аудиторами также упоминается, что Молдавия испытывает значительные финансовые трудности из-за перераспределения газового потока газа на новый "Турецкий поток". Так же, остановка подачи газа на правый берег Днестра привела к значительным потерям для "Молдовагаза".

Эта ситуация стала неожиданным поворотом в долгосрочной стратегии Молдавии по обеспечению энергетической безопасности. Сейчас вопрос о долге перед "Газпромом" находится в центре внимания не только молдавского общества, но и международной общественности.

Молдавия не собирается так просто сдаваться. Глава республики Майя Санду в своих высказываниях утверждает, что Молдавия не имеет никаких задолженостей "Газпрому". В прошлом году она даже рассказала о своём желании оспорить долг в суде. Реакция "Газпрома" был категорической - компания отказалась соглашаться с предложением и не намерена прощать долг в таком объеме.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Невзирая на сложную ситуацию, Молдавия продолжает держаться на плаву. В июле было объявлено о завершении аудита долга перед "Газпромом", где обнаружились "подозрительные" расходы "Молдовагаза". Этот долг превышает целых 709 миллионов долларов по оценке "Газпрома".