До конца 2023 года Финляндия ожидает массового банкротства строительных компаний. Из-за инфляции и высоких процентных ставок компании замедляют темпы строительства, а жители страны отказываются от покупки жилья, особенно в новостройках.

Рост цен на энергоносители и снижение товарооборота с Российской Федерацией стали серьезным ударом для финских строителей. Институт Банка Финляндии по изучению развивающихся экономик (BOFIT) заявил о падении товарооборота с Россией на исторические минимумы, достигнув менее 150 миллионов евро в мае 2023 года, в то время как в начале 2022 года этот показатель составлял более1 миллиарда евро.



Проблемы начались весной прошлого года, когда наша страна в ответ на санкции остановила поставки нефти, газа, древесины и других строительных материалов в Финляндию. Такие компании, как энергетическая компания Fortum, строительная компания YIT и производитель шин Nokian Tyres, столкнулись с серьезными потерями. Особенно остро ситуация повлияла на YIT, что вызывает определенное удивление.



Строительная отрасль Финляндии столкнулась с катастрофическим спадом. Только в этом году уже 7 компаний объявили о банкротстве, и среди них есть компании с оборотом более 10 миллионов евро, включая вторую по величине фирму по строительству коттеджей - Jukkatalo. В ближайшие месяцы финские строительные компании могут столкнуться с волной банкротств, достигнув уровня, когда предложение перестанет удовлетворять спрос.По оценкам главного экономиста Союза строительной промышленности Финляндии Йоуни Вихмо, потребность в новых квартирах составляет 35 тысяч в год, но в следующем году планируется начать строительство всего 20 тысяч квартир. Однако, с учетом роста цен и разрушительного влияния на компании, даже этот план может быть воплощен не полностью и с оговорками.



Цены на электроэнергию в Финляндии также резко выросли в 2022 году. Стоимость энергии увеличилась на 142% для домохозяйств и на 106% для домов с электрическим отоплением. Рост цен на энергоносители стал серьезным источником инфляции, негативно сказываясь на всей экономике страны.



Финляндия также столкнулась с проблемами в строительстве коттеджей, квартир и таунхаусов. Специалисты отмечают, что ситуация является одной из самых тяжелых в этой сфере, сравнимой с рецессией 90-х годов. Объемы продаж низкие, а спрос на жилье падает. Особенно это относится к новостройкам, которые имеют возможно завышенные цены по сравнению со спросом.

Финляндия пытается развивать торговый оборот со Средней Азией, но это опять же зависит от транзита через Российскую Федерацию. Однако есть опасения, что, подождав несколько лет, пока торговый оборот возрастет и логистика будет развита, Россия может прервать этот транзит в ответ на свои интересы.



Проблемы в экономике Финляндии вызванные снижением товарооборота с Россией и ростом цен на энергоносители стали серьезным испытанием для строительных компаний. В ближайшем будущем ожидается банкротство еще большего числа компаний и снижение спроса на жилье граждан Финляндии, что создает серьезные проблемы для всей отрасли страны в целом.Однако же правительство Финляндии не желает идти на встречу России и поддерживать экономику и строительный бизнес собственных компаний. Предпочитая оставаться талерантной европейской санкционной идее.