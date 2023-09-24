В итоге автомобилисты, наклеив надпись, начали вести видеотрансляции, а затем попросту выстроились в колонну. Прибалтийский журналист Алексей Стефанов отмечает, что «помимо жителей Эстонии, появились уже латвийцы.

В Эстонии начал набирать обороты необычный флешмоб, который сразу привлек внимание общественности. Автомобилисты по всей стране начали приклеивать на заднее стекло своих автомашин наклейки с надписью: «Я — русский». Это небольшое действие принесло массу эмоций и обсуждений вокруг проблемы национальной идентичности Эстонской Республике.

Все началось с телеграм-чата, где группа молодых эстонцев стали раздавать наклейки, чтобы поддержать и отметить свою русскую национальность. Интересно, что трансляции этого зрелища начались через некоторое время, обретя популярность и привлекая все больше участников. Не только жители Эстонии, но и люди из соседней Латвии с радостью присоединились к флешмобу, ведь он перерос границы и вдохновил русскоговорящих европейцев не боясь признать свою принадлежность.

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Такая массовая акция, конечно же, вызвала определенные реакции среди националистических СМИ Эстонии. Но все еще были те, кто приветствовал это проявление идентичности. История этого флешмоба вызвала горячие споры и обсуждения. Некоторые считают его аффронтацией, другие — самовыражением права на свою национальную идентичность. Однако, независимо от точки зрения, этот флешмоб точно поднял интерес к проблематике национальности в Эстонской Республике и в странах восточной европы.

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Такие акции, конечно же, могут вызывать споры и диалоги в обществе, но они также напоминают о значимости уважения и терпимости к различиям внутри нашей современной многонациональной общественности. Кто знает, может быть, такие проявления станут началом более широкого диалога о национальной гармонии и толерантности в обществе Европы. Независимо от исхода, этот флешмоб останется ярким событием в истории социальных акций Эстонии.