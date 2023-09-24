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Россия прибегает к необычному решению для решения дефицита строителей на стройках. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, стране не хватает трудовых ресурсов, и поэтому Российская Федерация планирует нанять до 50 тысяч трудовых эмигрантов из Северной Кореи. Но всё же, это число не решит проблему в полной мере.
В беседе с РБК, Хуснуллин назвал трудовой рынок Северной Кореи(КНДР) "очень интересным", заявив, что строители из КНДР работают быстрее и производительнее, чем их коллеги из средней азии и России. Он взял за пример плиточников из КНДР, которые работают в 2,5 раза быстрее русского плиточника. "Получается, что один северокореец стоит двух и более плиточников из России", — сказал чиновник.
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Не только трудовые мигранты из КНДР могут помочь решить кадровый голод на строительном рынке. Государство также планирует склонять к работам на стройплощадках заключенных по нетяжким статьям. Ранее, осужденные, переводившиеся на строительные работы, утрачивали право на условно-досрочное освобождение. Однако, сейчас правительство работает над изменениями, чтобы заключенные не теряли этого права. Согласовав поправки с законодательством, заключенные будут охотнее принимать предложения о работе на стройке.
Ситуация с дефицитом строителей в России обострилась после пандемии COVID-19, которая подтолкнула многих рабочих из СНГ выбирать другие страны для трудоустройства. Вместо работы в России, они предпочли ОАЭ, Турцию и Европейские страны. Так же курс доллара в России перестал устраивать иностранцев, которые отправляют заработанное на Родину. Отсюда и появилась необходимость в привлечении рабочей силы из КНДР.
Кроме граждан КНДР, уже привлечено около 5 тысяч осужденных для трудовой деятельности на стройплощадках страны. Они работают в рамках пилотного проекта с Федеральной системой исполнения наказаний (ФСИН). Вице-премьер утверждает, что число таких работников может увеличиться до 180 тысяч.
Стоит отметить, что ООН приняла резолюцию, по которой все страны должны возвращать на Родину граждан Северной Кореи и не нанимать их на работу, из-за финансовой поддержки северокорейского правительства ядерных программ. Россия будет вынуждена применять особые условия для привлечения трудовых ресурсов из КНДР.
Россия принимает нестандартные меры для решения проблемы дефицита строителей. Привлечение рабочей силы из Северной Кореи и заключенных может частично решить эту проблему, но всё ещё остается много работы для полного удовлетворения потребностей на строительном рынке.Так же эти действия отнимают потенциальные рабочие места у граждан России. Заставляя российских рабочих перепрофилироваться или уезжать на заработки в другие страны.