Марат Хуснуллин: Строительный рынок России по-прежнему испытывает дефицит кадров. Чтобы его покрыть, на стройки планируют привлекать северокорейских рабочих и осужденных по нетяжким экономическим статьям.

Россия прибегает к необычному решению для решения дефицита строителей на стройках. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, стране не хватает трудовых ресурсов, и поэтому Российская Федерация планирует нанять до 50 тысяч трудовых эмигрантов из Северной Кореи. Но всё же, это число не решит проблему в полной мере.

В беседе с РБК, Хуснуллин назвал трудовой рынок Северной Кореи(КНДР) "очень интересным", заявив, что строители из КНДР работают быстрее и производительнее, чем их коллеги из средней азии и России. Он взял за пример плиточников из КНДР, которые работают в 2,5 раза быстрее русского плиточника. "Получается, что один северокореец стоит двух и более плиточников из России", — сказал чиновник.

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Не только трудовые мигранты из КНДР могут помочь решить кадровый голод на строительном рынке. Государство также планирует склонять к работам на стройплощадках заключенных по нетяжким статьям. Ранее, осужденные, переводившиеся на строительные работы, утрачивали право на условно-досрочное освобождение. Однако, сейчас правительство работает над изменениями, чтобы заключенные не теряли этого права. Согласовав поправки с законодательством, заключенные будут охотнее принимать предложения о работе на стройке.

Ситуация с дефицитом строителей в России обострилась после пандемии COVID-19, которая подтолкнула многих рабочих из СНГ выбирать другие страны для трудоустройства. Вместо работы в России, они предпочли ОАЭ, Турцию и Европейские страны. Так же курс доллара в России перестал устраивать иностранцев, которые отправляют заработанное на Родину. Отсюда и появилась необходимость в привлечении рабочей силы из КНДР.

Кроме граждан КНДР, уже привлечено около 5 тысяч осужденных для трудовой деятельности на стройплощадках страны. Они работают в рамках пилотного проекта с Федеральной системой исполнения наказаний (ФСИН). Вице-премьер утверждает, что число таких работников может увеличиться до 180 тысяч.

Стоит отметить, что ООН приняла резолюцию, по которой все страны должны возвращать на Родину граждан Северной Кореи и не нанимать их на работу, из-за финансовой поддержки северокорейского правительства ядерных программ. Россия будет вынуждена применять особые условия для привлечения трудовых ресурсов из КНДР.

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Россия принимает нестандартные меры для решения проблемы дефицита строителей. Привлечение рабочей силы из Северной Кореи и заключенных может частично решить эту проблему, но всё ещё остается много работы для полного удовлетворения потребностей на строительном рынке.Так же эти действия отнимают потенциальные рабочие места у граждан России. Заставляя российских рабочих перепрофилироваться или уезжать на заработки в другие страны.