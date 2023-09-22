Астрономам удалось увидеть над Каллисто полярные сияния и вообще оценить состояние самых верхних слоёв её атмосферы — ионосферы. Это тот слой, где обретаются выбиваемые радиацией из атомов субатомные частицы. И оказалось, что там какое-то невероятное количество электронов. А физики считают, что в данном случае это говорит об изобилии в атмосфере именно атомов кислорода.

Каллисто, один из четырех спутников Юпитера, вызывает особый интерес астрономов. Его поверхность покрыта белыми ледяными пятнами, которые, по версии планетологов, образовались в результате падения многочисленных астероидов и их обломков. Более того, Каллисто, вместе с другими спутниками Юпитера - Европой и Ганимедом, считается потенциальным обладателем подповерхностного океана.

Как выяснили ученые, у Каллисто также имеется ионосфера, слой атмосферы, где происходит вхождение субатомных частиц из-за радиации. В данном случае наблюдается невероятно большое количество электронов, что указывает на присутствие в атмосфере атомов кислорода. Это феномен вызывает множество интригующих вопросов, так как, даже если бы Каллисто была полностью покрыта льдом, как Европа, объем атмосферы не мог бы обеспечить такое большое количество атомов кислорода.

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Существует несколько версий объяснения этого явления. Одна из них предполагает, что бомбардировка плазмой из магнитосферы Юпитера воздействует на Каллисто и вызывает взаимодействие радиации с подземным льдом. В результате молекулярный кислород поднимается наверх. Другая версия связывает образование кислорода с солнечным нагревом поверхности, который приводит к сублимации водяного льда и образованию пара. При поднятии воздушным потоком этот пар облучается и разлагается, образуя молекулярный кислород. Третья версия предполагает, что дополнительные ионы кислорода поступают на Каллисто с магнитосферной плазмой, которая изливается на поверхность спутника. И, наконец, последняя версия самая захватывающая для учёного сообщества, сравнивает ситуацию с образованием кислорода на нашей Земле на ранних этапах ее становления, когда его активно производили водоросли.

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В любом случае, это загадочное явление на Каллисто открывает новые горизонты для изучения спутников Юпитера и может дать ключ к пониманию процессов, которые происходили на нашей планете на ранних этапах ее развития. Может быть, Каллисто укажет нам на пути к разгадке происхождения жизни во Вселенной.