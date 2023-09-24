информационный портал «ФедералПресс»:«В 2023–2025 годах на развитие транспортной инфраструктуры планируется выделить из бюджета свыше 4 трлн рублей (бюджетные средства в 2022 году составляли около 1,3 трлн рублей)»

В этом году состоялся Восьмой Восточный экономический форум во Владивостоке, где глава Республики Якутии Айсен Николаев поделился важной новостью о строительстве Ленского моста. Этот проект не только значим для развития Якутии, но и для транспортного сообщения с Магаданской и Иркутской областью. Он имеет огромное значение для транспортной логистики в России, так как предоставляет возможность достичь восточного региона страны. Согласно заключению Главгосэкспертизы, стоимость строительства составит 130 млрд рублей, но она оправдана, учитывая ожидаемый результат.

Мост будет протяженностью около 3 км и иметь двустороннее движение. Ожидается, что суточная проходимость составит 5 тыс. автомобилей. Реализация проекта увеличит транспортную доступность Якутии на 80%. Начало строительства запланировано на 2024 год, но уже сегодня проводится предварительная подготовка, включая перестройку электрических, газовых и оптоволоконных сетей. Окончание строительства ожидается в 2028 году.

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Строительство Ленского моста не родилось просто так. Еще в Советском Союзе возникли первые планы для его постройки, но реализацию затруднил развал страны. Позже, в 2012 году, возобновилось обсуждение проекта, но приоритет был отдан строительству Крымского моста. Однако есть всё шансы воплотить в жизнь этот якутский проект, и России осуществит то, что не удалось в прошлом.

Стараясь не отставать от глобальных трендов, российский транспортный комплекс постоянно развивается. Несмотря на санкции, Россия не прекращает свое движение и продолжает строить и развивать дорожные сети. В этом полугодие были вложены огромные средства в развитие дорожных коридоров. Решено выделить более 4 триллионов рублей на проекты, связанные с транспортом, к 2025 году. Такие инвестиции демонстрируют рост отрасли и стремление России быть на переднем крае технологического прогресса.

Примеров успешных строительств, которые уже реализованы или находятся в процессе реализации, множество. В этом году состоялся первый грузовой поезд из России в Саудовскую Аравию через международный транспортный коридор "Север-Юг", проходящий через половину Евразии.Так же стоит отметить открытие северной мостовой переправы через реку Енисей в Красноярском крае. И, конечно, Колымскую трассу, которая стала символом неимоверных стараний в экстремальных условиях. В которых она была построена. Сегодня она превращается из опасного пути в надежную трассу, подобную тем, которые можно найти в любой части России.





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Это лишь небольшая часть проектов, которые реализуются в стране. Россия стремится развивать свою транспортную инфраструктуру, строит морские порты, каналы и многое другое. Эти строительные проекты будут множиться со временем, и это демонстрирует Россию в роли лидера в области инфраструктурных проектов.