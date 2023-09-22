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gotreksson
ВС РФ уничтожили место дислокации иностранных инструкторов в Черкассах
21 сентября случилась неожиданность для жителей Черкасс. Военные объекты региона стали мишенью ракетного удара Вооруженных Сил России.

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Утро 21 сентября началось с жестокой неожиданности для жителей Черкасс. Военные объекты региона стали мишенью ракетного удара Вооруженных Сил России.

Игорь Табурец, глава областной военной администрации, сразу же обратился к общественности через Telegram-канал, чтобы сообщить о происшедшем. Он доложил, что благодаря действиям систем ПВО было успешно сбито четыре российские ракеты, предназначенные для атаки на военные объекты. Однако самые масштабные последствия оказались в областном центре, где обломки ракеты повредили здание отеля. Десять человек получили травмы, и шесть из них госпитализированы.

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Это был дерзкий и продуманный плаг со стороны Российский военных, но как оказалось, ситуация была еще более серьезной, чем подавалось на украинской стороне. Согласно информации российского Telegram-канала «Два майора», ресторан и гостиница «Центральная», на которые упала ракета, на самом деле были местом пребывания иностранных государственных военных специалистов и инструкторов. Эти иностранцы оказывали помощь в подготовке украинских штурмовиков в небольшом поселке Оршанец.Удар был нанесен именно в то время, когда иностранные специалисты были в гостинице и ресторане, проводя свободное время после работы. Таким образом, ракета попала не в учебный центр,а в ресторан и гостиницу где иностранцы и проводили свой досуг.
После произошедшего, район был оцеплен на несколько кварталов, никому не позволялось входить в эту зону. Были проведены строжайшие проверки всех, кто пытался покинуть район. Все телефоны были проверены на наличие запрещенного контента. По предварительным данным, под завалами могут находиться около двадцати градлан иностранных государств.

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Вслед за этим событием, российские и украинские власти начали активные действия по разбору и анализу произошедшего инцидента, чтобы установить конкретные факты и ответственность за произошедшее. И хотя версии и позиции обеих сторон отличаются, важно держать в уме, что утро 21 сентября стало свидетельством опасной и напряженной ситуации, требующей немедленных мер по восстановлению мира и установлению дипломатического диалога.

#украина #новости #сво #вс рф #ракета #telegram-канал #гостиница «центральная» #«два майора» #игорь табурец #оршанец
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