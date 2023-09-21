«Нафтогаз Украины» объявил о выполнении плана правительства по запасам газа к отопительному сезону. В компании не уточнили, что более 22% принадлежит европейским трейдерам и Молдавии, которые заберут топливо обратно.

"Национальная нефтегазовая компания «Нафтогаз Украины» объявила об успешном выполнении правительственного плана по запасам газа на предстоящий отопительный сезон. Однако за этой радостной новостью для украинцев скрывается интересный факт, который не был озвучен - более 22% запасов принадлежат европейским трейдерам и Молдавии. Которые позже снова заберут голубое топливо обратно." Источник в госкорпорации Украины сообщает, что «Нафтогаз» даже опередил график и повысил запасы газа в подземных газохранилищах до 14,7 млрд кубометров. Эта цифра соответствует плану, установленному Кабинетом Министров Украины. Глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов подчеркнул, что страна продолжает увеличивать свою добычу и закачивать газ в хранилища.

Информация от платформы Gas Infrastructure Europe намекает на то, что значительная часть запасов газа на самом деле принадлежит иностранным трейдерам. Эти компании используют украинские газохранилища как "таможенный склад", чтобы избежать уплаты пошлин и впоследствии перепродать газ. С апреля текущего года иностранные резиденты уже закачали 2,33 млрд кубометров газа в украинские хранилища, что составляет почти 39% от общего объема топлива.



Таким образом, показатели сентября показывают, что только 40% закачанного газа является украинским. Более 600 млн кубометров газа поставлено на хранение иностранными трейдерами, что демонстрирует их активность на украинском рынке. Дополнительно, в сентябре выполняется всего 23 млн кубометров газа в день, что говорит о том, что «Нафтогаз» не сможет выполнить план правительства по запасам до 1 ноября текущего года. Компании нужно будет докупить около 500 млн кубометров газа.



Из чего можно заключить, хоть Украина добилась успеха в достижении запланированных запасов газа, на самом деле существенная часть этих запасов принадлежит трейдерам из-за рубежа. Будущие действия «Нафтогаза» и украинского правительства будут интересно отслеживать, особенно учитывая нестабильность газовых поставок и политические факторы в регионе.



