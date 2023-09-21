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gotreksson
Газ в Европе активно дорожает, несмотря на сильную ветрогенерацию
NTERFAX.RU:Спотовая цена газа в Европе активно растет, несмотря на высокие показатели выработки ветроэнергетических установок и большие запасы в подземных хранилищах. Стоимость топлива поднялась выше $430 за тысячу кубометров, что является максимальным уровнем с начала сентября.

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Стоимость газа в Евросоюзестремительно растёт, несмотря на рекордную выработку ветроэнергии и большие запасы в подземных газохранилищах. Цена голубого топлива достигла своего исторического максимума в этом месяце - более 430 долларов за тысячу кубометров.

Важным событием оказался запрос "Газпрома" на транпортировку газового топлива через Украинскую территорию. Оператор ГТС Украины принял запрос в объеме 42,4 млн кубометров. Однако заявка по трубопроводу ГИС "Сохрановка" была отклонена, что вызвало конфликт между украинской стороной и "Газпромом". ОГТСУ объявил о внештатной ситуации, но российская компания заявляет, что причин этому нет.

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В Евросоюзе наблюдается рост использования ветроэнергии. Ветряки в этом месяце обеспечили более четверти труемой электроэнергии, что стало максимамумом за последние полгода. Но данное событие не оказывает значительного влияния на ценоопределения на газ, который увеличивает свою стоимость.

Фактором не меньшей важности в динамике цен на газ является разрыв между ценами на СПГ в Азиатских и Европейских странах. В Азиатском регионе цены на СПГ значительно выше - октябрьский фьючерс торгуется почти по 500+ долларов за 1000 кубометров, в то время как в Европейском, фьючерс на СПГ торгуется по 400+ долларов.
количество гаовых запасов в Европе стало ключевым индикатором на рынке. Заполненность хранилищ держится около 94,24%, что на 9% выше среднего показателя за последние 5 лет. Однако параллельно с закачкой топлива нарастает его забор, и нетто-закачка держится на около нулевом уровне. Франция ведет активный нетто-отбор газа, что может дальше повысить ценовой потолок.

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Ситуация с газом в США также играет также ключевую роль.В Соединённых штатах уровень находятся на уровне 67%, что на 7% выше среднего за последние 5 лет. Это особенно важно, учитывая экспорт США.

Таким образом, ценовой потолок на газ растёт в Европе, несмотря на рост ветроэнергетики и запасы в хранилищах. Конфликт между Украиной и "Газпромом" несет отпечаток ситуацию на рынке. Ситуация с запасами газа в Европе и США также вызывает определенные опасения и оказывает влияние на цены на газ.

#украина #новости #евросоюз #газ #цена #газпром #экспорт #электроэнергия #ветроэнергия #транзит
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