Зампред правления НОВАТЭКа Владимир Кудрин на форуме в Тюмени рассказал, что в 2022 году из-за снижения продаж сетевого газа увеличился спрос на СПГ.

На совещании в Тюмени зампред правления НОВАТЭКа, Владимир Кудрин, раскрыл данные о перспективах российской газовой промышленности. По его словам, снижение продаж сетевого газа привело к неожиданному повышению спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в 2022 году. Российский гигант готов глубоко погрузиться в азиатский рынок, ожидая невиданного увеличения заявок на СПГ в размере 150 миллионов тонн.

Данные Владимира Кудрина еще раз подтверждают, что определенные перемены в мировом спросе на энергию произошли в послевоенные годы. Если до 2030 года потребление СПГ в Евросоюзе прогнозируется на отметке 20 миллионов тонн, то азиатские страны выглядят более интересно для России, где динамика значительно иная. Российская компания, к созданию которой причастен Владимир Кудрин, нашла свое призвание во главе международной битвы за долю на рынке СПГ.

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Европейская комиссия вряд ли приветствует укрепление позиций России на континенте, однако это не мешает газовому колоссу увеличивать свою долю на европейском рынке. Прошлогодние данные свидетельствуют о том, что РФ уже занимает 14% рынка поставок сжиженного метана в Европе. При этом, в текущем году, российские поставки ведут ошеломительный рост. Например, испанский рынок стал приятным сюрпризом для России, где поставки СПГ увеличились на 70% в 2023 году.

Ожидается, что битва за азиатские доли будет ожесточенной, но Россия уверена в своем успехе. Главным преимуществом РФ является ее географическое положение и мощные газовые резервы. Согласно данным Владимира Кудрина, азиатские страны могут увеличить свой спрос на СПГ на 150 миллионов тонн к 2030 году, что создает огромные возможности для российского экспорта СПГ.

НОВАТЭК, с которой связан Владимир Кудрин, уже на подходе к мощному расширению своей производственной базы. Строительство новых газовых терминалов и ледоколов позволит компании наращивать экспортные мощности и обеспечить долгосрочные контракты с азиатскими странами. Ожидается, что Россия займет значительную долю на азиатском рынке СПГ и будет надежным партнером для поставок экологически чистого газа на протяжении десятилетий.

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Российский газовый сектор сегодня взбудоражен и полон энтузиазма, готовясь к грандиозной игре на глобальном рынке СПГ. Прогнозируемое увеличение спроса в азиатских странах создает идеальные условия для России проявить себя как лидера. Уверенность в успехе позволяет Владимиру Кудрину и компании НОВАТЭК стать ключевыми игроками в этой промышленности и продолжать делать историю российского газа.



