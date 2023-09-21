Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Россия готовится к рывку на глобальном рынке СПГ: перспективы и достижения
Зампред правления НОВАТЭКа Владимир Кудрин на форуме в Тюмени рассказал, что в 2022 году из-за снижения продаж сетевого газа увеличился спрос на СПГ.

реклама

На совещании в Тюмени зампред правления НОВАТЭКа, Владимир Кудрин, раскрыл данные о перспективах российской газовой промышленности. По его словам, снижение продаж сетевого газа привело к неожиданному повышению спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в 2022 году. Российский гигант готов глубоко погрузиться в азиатский рынок, ожидая невиданного увеличения заявок на СПГ в размере 150 миллионов тонн.

Данные Владимира Кудрина еще раз подтверждают, что определенные перемены в мировом спросе на энергию произошли в послевоенные годы. Если до 2030 года потребление СПГ в Евросоюзе прогнозируется на отметке 20 миллионов тонн, то азиатские страны выглядят более интересно для России, где динамика значительно иная. Российская компания, к созданию которой причастен Владимир Кудрин, нашла свое призвание во главе международной битвы за долю на рынке СПГ.

реклама

Европейская комиссия вряд ли приветствует укрепление позиций России на континенте, однако это не мешает газовому колоссу увеличивать свою долю на европейском рынке. Прошлогодние данные свидетельствуют о том, что РФ уже занимает 14% рынка поставок сжиженного метана в Европе. При этом, в текущем году, российские поставки ведут ошеломительный рост. Например, испанский рынок стал приятным сюрпризом для России, где поставки СПГ увеличились на 70% в 2023 году.

Ожидается, что битва за азиатские доли будет ожесточенной, но Россия уверена в своем успехе. Главным преимуществом РФ является ее географическое положение и мощные газовые резервы. Согласно данным Владимира Кудрина, азиатские страны могут увеличить свой спрос на СПГ на 150 миллионов тонн к 2030 году, что создает огромные возможности для российского экспорта СПГ.

НОВАТЭК, с которой связан Владимир Кудрин, уже на подходе к мощному расширению своей производственной базы. Строительство новых газовых терминалов и ледоколов позволит компании наращивать экспортные мощности и обеспечить долгосрочные контракты с азиатскими странами. Ожидается, что Россия займет значительную долю на азиатском рынке СПГ и будет надежным партнером для поставок экологически чистого газа на протяжении десятилетий.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Российский газовый сектор сегодня взбудоражен и полон энтузиазма, готовясь к грандиозной игре на глобальном рынке СПГ. Прогнозируемое увеличение спроса в азиатских странах создает идеальные условия для России проявить себя как лидера. Уверенность в успехе позволяет Владимиру Кудрину и компании НОВАТЭК стать ключевыми игроками в этой промышленности и продолжать делать историю российского газа.

#новости #спг #тюмень #новатэк #ледокол #азиатский рынок #владимир кудрин #газовые терминалы #долгосрочные контракты #европейский рынок
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel предложила следить за пользователем ноутбука через камеру, чтобы увеличить его автономность
Моравецкий: Польша больше не поставляет ВСУ оружие, так как активно вооружается
Представлен ИИ-генератор изображений DALL-E 3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Военкор Андрица сообщил о разгроме элитной 82-й бригады ВСУ у Работино
19
Из-за таких систем РЭБ как Красуха пилотам ВСУ приходится возвращаться на базу не выполняя задач
2
Крупнейшая сеть супермаркетов в ЕС перестанет ввозить свежие фрукты по воздуху
3
CNR: "Реактивный танк" Т-80 хорошо показал себя в бою и он не хуже иностранных конкурентов
1
Технология Nearlink может превзойти Bluetooth
3
Американские парламентарии полны решимости добиваться усиления санкций против Китая в полупроводниковой сфере
+
Командование ВСУ не позволяет идущим в атаку бойцам, пересекаться с теми кто выжил с прошлой атаки
1
Марсоход Curiosity обнаружил древние обломки, образовавшиеся текущей водой
3
«Dumbphone» набирают популярность и становятся конкурентом смартфонам
2
Маск выразил опасения по поводу деятельности фонда Сороса
2
Украина отказалась от 10 старых танков Leopard 1A5 ФРГ из-за их плохого технического состояния.
5
Зеленский усомнился в возможности «крупного прорыва» в рамках наступления в этом году
+
Израиль представил танк 5-го поколения Merkava Barak – конкурент «Арматы» или глубокая модернизация
1
Структура подрядчиков Binance.US попала в центр внимания финансистов
+
«Ланцет» поразил украинский истребитель МиГ-29 на защищённом аэродроме ВСУ
+
В Сети появились кадры поражения МиГ-29 ВСУ в ходе удара ВС РФ по аэродрому Долгинцево
2
Samsung выпускает бета-обновление One UI 6.0 на базе Android 14 для серии Galaxy S21
1
Маккарти пообещал потребовать от Зеленского отчет об отданной ВСУ помощи США
+
Первый закон Ньютона неправильно интерпретировали на протяжении 300 лет из-за ошибки перевода
+
Вышел получасовой геймплейный ролик Witchfire шутера от авторов Painkiller
+

Популярные статьи

Китай в обход санкции Запада приступил к разработке EUV-литографической "пушки"
10
ТОП-12 мифов о корпусах для компьютеров
45
Пытаюсь использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, преодолевая бесконечные проблемы
62
Компания Unity Technologies на грани банкротства, какая судьба ожидает её движок Unity Engine
29
Перехожу на самый популярный дистрибутив Linux по рейтингу DistroWatch
22
Как разозлить зрителя: девять примеров от "Нетфликс"
+
Эволюция игровых псевдо автосимуляторов, на примере GRID Autosport и GRID 2019
8
10 робот-пылесосов с высокой силой всасывания, которые стоит рассматривать для покупки в 2023 году
3
Попытка США склонить Зеленского к переговорам с Россией провалилась — экс-сотрудник Пентагона
25
Процессоры Intel 14-го поколения – это уловка маркетологов для продаж предыдущего 13-го поколения
8

Сейчас обсуждают

Тruth Seеker
15:29
А аналоговнетовое ПВО уже всё, сдулось?
Россиян попросили сообщать о подозрительных БПЛА при помощи приложения «Радар»
Eisbrecher
15:29
Уважаемый, вы скажите, вы сами-то вообще пользовались триппером? Вот хоть разик? В каких задачах? Я - пользовался. Трижды проклял тот день, когда решил соблазниться на "много ядер же!". В каких-то отл...
Как факты превращаются в фейки на примере нефаната AMD
Eisbrecher
15:27
>>Когда про игры писали, ещё куда не шло... но дальше не лезьте, это и есть фанатство... Да даже в играх. Драйвера к видеокарте выходят каждый месяц, а то и чаще, чтобы заткнуть очередной вылезший кос...
Как факты превращаются в фейки на примере нефаната AMD
Andri Klin
15:27
Милли говорил о трех днях, а не Риттер. И то "если захотят". Вы правда думаете что многомиллионный город берется батальоном? Хватит уже методичку отрабатывать, а то я многократно слышал версии, что эт...
Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил про истощение ВСУ - выясняем, насколько он прав
Ghost25Night
15:26
Имею ту же модель, но только от MSI (4070 ti gaming x trio). В общем доволен, хоть и дороге удовольствие. Считаю 4070 и ti версию самым таким хорошим решением среди всей 4000 линейки
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti
Чaтo-Б0t
15:24
Снова про криптодерьмо. КГ/АМ.
Биржа CoinEx возобновляет работу в штатном режиме после хакерской атаки и кражи 70 млн долларов
El Grechko
15:23
зачем тебе нативный режим? атмосферу греть? Ты купил себе монитор 4к, для хорошей чёткости текстов. Это очень хорошо, так как пиксели маленькие, незаметны артефакты пикселизации. Вот и выбери себе раз...
Как факты превращаются в фейки на примере нефаната AMD
Тruth Seеker
15:22
Если пишет он про жопу, говно, пи*ду, *уй, рот – Это без сомненья настоящий русский патриот!
Шесть советских истребителей, намного опередивших свое время по версии Military Watch
Pustotnik
15:22
Ну триперы для технодр.черов, большинство софта, там будет быстрее Ryzen 16-ядерник, в лучшем случае 32-ядерник тот же тедтрипер. Они для очень узкой ниши... Другой вопрос, это цена владения, мы тут ...
Как факты превращаются в фейки на примере нефаната AMD
Чaтo-Б0t
15:22
От какой партии планируете баллотироваться?
Депутат Госдумы предложил мобилизовать безработных и заставить россиян работать по 12 часов в сутки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем