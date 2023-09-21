Польша прекратила поставки вооружения на Украину, поскольку сама в настоящее время активно вооружается, об этом сообщил в эфире телеканала Polsat премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. По информации властей страны, Варшава являлась третьим в мире поставщиком оружия Киеву после США и Великобритании.

Польская республика объявила о своем решении приостановить снабжение военным снаряжением украинскую власть. Премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью телеканалу Polsat поделился этой новостью, заявив, что сейчас Польше нужно активно заниматься наращиванием своей военной мощи.

По информации официальных источников, Варшава входила в мировую тройку по поставкам оружия украинской армии, уступая только американским и британским поставщикам. Теперь же, Польша обратила свое внимание на собственные нужды в области обороны и остановила экспорт вооружений Украинской армии. "Мы уже не передаем на Украину никакого вооружения, исходя из того, что мы сейчас сами вооружаемся самыми современными оружейными системами. Если ты не хочешь быть беззащитным, то должен иметь мощный оборонительный арсенал. Мы признаем и придерживаемся этого принципа. Именно поэтому мы увеличили свои заказы",- заявил Моравецкий.

Весной 2022 года Польское государство анонсировало оказание активной поддержки оружием Украине на общую сумму в 1,5 миллиарда евро. Тем не менее, к июлю 2023 года оценка помощи выросла до 3 миллиардов евро. Между переданными Варшавой припасами оказались танковые самаходки, бронетанковая техника, самолеты, БПЛА, ствольная и реактивная артиллерия, комплексы противовоздушной обороны, автоматическое оружие и многое другое.

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Последние дни не принесли улучшения отношений двух стран из-за эмбарго на поставки украинских зерновых культур. Еврокомиссия приняла решение не продлевать ограничения на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины в некоторые граничащие с ней страны Евросоюза. Словакия, Венгрия и Польша односторонним образом объявили о запрете на импорт зерновых, ссылаясь на требования местных фермеров.



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В результате этих напряженных отношений Министерство экономики Украины подало иск в ВТО против трех стран. Правительства этих стран, в том числе и Польши назвали этот икс смешным и безосновательным. Что и так стало ещё одной ложкой дёгтя в отношения Украины и восточноевропейских партнёров.