Александр Соловьев, эксперт лабораторной диагностики:«Количество больных в России будет таким же, как в первом и втором году пандемии».

Насколько нам известно, официальное объявление о завершении пандемии ковида было сделано в начале мая, но с сентября мы наблюдаем резкое увеличение числа заболевших в мире, который уже почти достигает уровня первой волны пандемии весной 2020 года.

Прогнозируется возрастание заболеваемости COVID-19 в Российской Федерации, сравнимое с первыми годами заболеваемости. За последние несколько дней количество заболевших в стране возросло в полтора раза. Эксперты также отмечают, что многие страны сократили тестирование на COVID-19, и рекомендуют ориентироваться на страны, которые изучают канализационный сток для мониторинга распространения инфекции.

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Александр Соловьев, эксперт лабораторной диагностики сообщает о новом варианте коронавируса "пирола", который еще не начал активно распространяться по миру, но предполагается, что он приведет к еще большему ухудшению ситуации с заболеваемостью.

Однако, по мнению Соловьёва, давление на медицинский сектор будет ниже, чем в начале прошлой эпидемии, так как новые варианты вируса протекают проще и большая часть населения уже имеет иммунную защиту. Он предупреждает о росте заболеваемости и нагрузке на медицинские учреждения, включая поликлинические отделения и скорую помощь, но отмечает, что госпитализаций будет меньше, чем в первые два года пандемии.

Тем временем, информация о новой прививочной кампании пока отсутствует. Эксперт сообщает, что последние партии вакцины "Спутник V" доставлялись в регионы в небольшом количестве, а также существуют клинические исследования вакцин с обновленным составом, которые продолжаются. Новые препараты ожидаются в декабре и позже.

Несмотря на все это, рекомендуется оставаться бдительными и заботиться о своем здоровье, так как ситуация с COVID-19 продолжает развиваться, и новые варианты вируса могут повлиять на общую картину заболеваемости.

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В свете этих тревожных сообщений, ВОЗ рекомендует повторную вакцинацию в качестве лучшей защиты от тяжелых случаев болезни. Ревакцинацию рекомендуется всем возрастам, в том числе детям дошкольного возраста. Исследования показывают, что заболевшие дети, получившие две или три дозы вакцины, реже требуют помощь медиков.