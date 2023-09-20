США пообещали поставить Украине 31 "Абрамс". В качестве боеприпасов будут использоваться 120-мм снаряды с обедненным ураном, которые обладают повышенной бронебойной способностью и были в свое время созданы для борьбы с советскими танками.

Соединенные Штаты Америки готовятся передать свои передовые боевые танки M1 Abrams на Украинскую территорию. Президент Джо Байден объявил об этом и подчеркнул, что передача займет время. Однако, в ближайшие недели американские военные начнут тренировку украинского персонала.

СМИ также сообщили, что Германия предоставит Украине танки Leopard со своей стороны. Это решение стало возможным после того, как Германия получила разрешение на реэкспорт танков из других государств.

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M1 Abrams является одним из самых современных и мощных основных боевых танков в мире. Он находится на вооружении с 1980 года и успешно применялся в военных конфликтах. Эти танки широко используются более чем в 10 странах - от Австралии до Марокко.

Ранее США были не склонны отправлять M1 Abrams на Украину, опасаясь сложностей в обслуживании и оснащении танка, а также из-за большого потребления горючего. Однако, многие из этих аргументов могут быть оспорены.

Технологические преимущества M1 Abrams включают передовые системы управления огнем, приборы ночного видения и бортовой компьютер. Он оснащен турбинным двигателем, который обеспечивает высокую скорость и маневренность. Что касается потребления топлива, то танк может использовать различные виды горючего, включая судовое дизельное топливо.

Учитывая, что соседняя Польша уже использует M1 Abrams, базы для ремонта и снабжения запчастями будут находиться достаточно близко. Кроме того, украинские танкисты уже имеют опыт эксплуатации танков с турбинным двигателем, таких как Т-80, захваченных у российской армии.

Один из немногих недостатков M1 Abrams является его большой вес, что может создать сложности при передвижении по бездорожью и в зимний периоуд. Однако, эти проблемы часто возникают и у других тяжелых танков, включая немецкий Leopard-2.

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Передача M1 Abrams и Leopard в Украину будет усилением ее оборонительной позиции. Однако это создаёт и дополнительную ответственность для Украины, т.к. США будут спрашивать за каждый потерянный танк. А они точно будут.