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gotreksson
Перспективы запрета YouTube в России
Депутат Госдумы Александр Хинштейн недавно признал очевидную мысль: «На сегодня адекватной и полноценной замены YouTube в российских аналогах, к сожалению, пока нет, ключевое слово тут — пока».

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Российский депутат Александр Хинштейн недавно поднял важный вопрос об отсутствии полноценной замены YouTube в России. Следует отметить, что в настоящее время власти не намерены блокировать популярный видеохостинг, так как пользователям не будет, где смотреть контент. Однако возникают сомнения относительно желания депутатов ограничивать что-либо.

Зачем вообще нужны блокировки и запреты? Часто аргументируется тем, что они способствуют развитию отечественного производства. Предполагается, что при запрете иностранной продукции будут процветать отечественные предприятия, выпускающие товары того же или даже лучшего качества.

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Однако это далеко не так. Конкуренция стимулирует производителей предлагать качественные товары, а без нее качество не является приоритетом. Большинство россиян помнят, как это было в СССР. Значит, для преуспевания необходимы условия свободной конкуренции, где компании имеют возможность осуществлять свои идеи и создавать конкурентоспособные продукты.

Именно благодаря свободе действий Павел Дуров смог создать VK и Telegram - продукты, которые вызвали огромный успех не только в России, но и за ее пределами. Русские разработчики также разработали «Яндекс», превзошедший Google своей эффективностью поиска в RUрегионе. И все это было реализовано без каких-либо ограничений или закрытого рынка. Просто эти компании были вынуждены делать свои продукты лучше, чем конкуренты.

Очень часто говорят о том, что запреты необходимы для "спасения страны и населения". Однако кажется нелогичным ограничивать доступ взрослому и разумному человеку к какому-либо контенту, будь то книги или видео. Автор, лично не выражает противоречащие интересам России взгляды в интернете, не поддерживает незаконные действия и не подталкивает к ним. Тем не менее, сталкивается с разнообразным анти русским контентом, что не мешает ему самостоятельно выбирать, что читать и смотреть.

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Поэтому не следует ограничивать доступ пользователей к тому или иному контенту. Вместо этого следует развивать отечественные платформы справедливо и открыто, так, чтобы пользователи переключились на них добровольно. Тогда мы можем создать что-то лучшее, чем YouTube, а сам он потеряет свою актуальность без нашего влияния. Вместо запретов депутатам следует искать способы создания и развития ценных платформ, в которых каждый пользователь сможет найти то, что ему по-настоящему интересно.

#новости #google #youtube #интернет #яндекс #telegram #вконтакте #мнение #павел дуров #александр хинштейн
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Cyborg39rus
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Пусть блочат. Этот мусор не интересен уже, стало слишком много мусора
Перспективы запрета YouTube в России
Олег Ст
19:05
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