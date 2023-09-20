«Недостойно политика!»: реплика Зеленского в ООН вызвала гневную отповедь Варшавы.

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал гнев политиков Польши своей репликой в адрес этой страны на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В своей выступлении Зеленский осудил восточноевропейские страны Евросоюза в подрыве военной помощи, превращая проблему в триллер. Он упомянул Польшу, Венгрию и Словакию, которые запретили импорт зерновых из Украины, несмотря на решение Еврокомиссии.

Польская сторона сразу реагировала на эти заявления. Беата Шидло, бывший глава правительства Польши, сейчас являющаяся депутатом Европарламента, заявила, что президент Украины использовал инсинуации и не достоин быть серьезным политиком. Она напомнила, что украинский зерновой транзитный коридор существовал, но украинские олигархи злоупотребили доверием, заполнив Евросоюз своим зерном.

реклама

Вице-премьер Польши Яцек Сасин подчеркнул, что Польша оказала безусловно огромную помощь. Он отметил, что правительство Варшавы беспокоится о своих людях, в том числе об их фермерском бизнесе.

Оппозиционер Славомир Меньсен из партии "Конфедерация свободы и независимости" подчеркнул, что Польша оказала помощь Украине, предоставив танки, оружие и боеприпасы, а также приютила миллионы граждан Украины и дала им статус "беженца". Он назвал заявления Зеленского банкротством международной политики „ПиС“ и президента Анджея Дуды .

Тем временем президент Польши Анджей Дуда отметил, что не встречался с Зеленским в Нью-Йорке, и отметил, что у него и у Зеленского очень плотные расписания.

Тогда как, заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк предупредил Киев о возможности прекращения польской помощи по причине дипломатического кризиса отношений из-за поставок украинского продовольствия через территории Польши.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming недорого - надо брать

Таким образом, заявления Зеленского вызвали гнев политиков Польши, которые уверяют, что оказывали значительную помощь Украине в трудные времена, однако теперь подвергаются критике из-за запрета на импорт украинского зерна. Этот конфликт может привести к прекращению помощи со стороны Польши и усугубить отношения между двумя странами.