Агентство РБК сообщило о том, что российская делегация в начале сентября посетила Буркина-Фасо и провела в этой стране переговоры о военном-техническом сотрудничестве.По итогам указанных переговоров ряд африканских государств сообщило об учреждении военного союза.

В начале сентября российская делегация, возглавляемая заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым, прибыла в Буркина-Фасо и провела успешные переговоры о сотрудничестве в военно-технической отрасли. Одной из основных тем обсуждения было обучение армии Буркина-Фасо российскими инструкторами. Это сотрудничество позволит Буркина-Фасо повысить свою обороноспособность и эффективность борьбы с опасностями национальной безопасности.

Наши делегаты также провели переговоры за закрытыми дверьми в рамках заключения важного оборонительно союза. Этот союз, известный как Альянс коллективной обороны государств Сахеля, создан, что бы защитить граждан этих государств от вмешательства армий ЭКОВАС. Таким образом, новое руководство Нигера, Мали и Буркина-Фасо объединяет свои силы, что бы обеспечить безопасности региона и защиты своих народов.

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Стоит отметить, что эти три африканских государства имеют общую границу и суммарно насчитывают около 70 миллионов жителей. Они решили упрочить свои военные и экономические связи с Российской Федерацией после последних государственных переворотов, которые привели к смещению правительств с явно с прозападной ориентацией. Российское оружие и военнотехническая помощь станут важными компонентами нового Альянса государств Сахеля.

Более того, в будущем Альянс может привлечь в свои ряды Алжир - страну, обладающую многочисленной армией и являющуюся крупнейшим импортером оружия произведенного в России. Страна, с его 50-миллионным населением и 270 тысячами военнослужащих, имеет значительный потенциал для усиления безопасности региона.

Было отмечено, что в 1 августа глава штаба национальной армии Алжира Саид Шангриха провел переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу с целью координирования усилий по оказанию военной поддержки Нигеру и другим странам Центральной Африки в их стремлении побороть неоколониализмом. Это свидетельствует о стремлении развивать и укреплять военнопромышленное сотрудничество между Российской федерацией и регионом в целом.

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Такие военные соглашения и Альянс государств Сахеля не только укрепят безопасность Западной Африки, но и способствуют развитию торговли, экономики и процветанию всех участников этого стратегического партнерства.